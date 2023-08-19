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Başkan Güngör, Sınavlarda Dereceye Giren Öğrencilerle Buluştu

LGS ve YKS’de dereceye giren öğrencilerle bir araya gelen Başkan Güngör, “Pandemi ve çok büyük iki deprem yaşadık. Yavrularımızın eğitim hayatları kesintiye uğradı ama tüm bu zorluklara rağmen öğrencilerimiz çalıştılar ve bu başarıları elde ettiler. Tüm öğrencilerimizi kutluyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi. Programda, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 2023 - 2024 yılı eğitimde iş birliği protokolü de imzalandı.

Başkan Güngör, Sınavlarda Dereceye Giren Öğrencilerle Buluştu

Başkan Güngör, Sınavlarda Dereceye Giren Öğrencilerle Buluştu

LGS ve YKS’de dereceye giren öğrencilerle bir araya gelen Başkan Güngör, “Pandemi ve çok büyük iki deprem yaşadık. Yavrularımızın eğitim hayatları kesintiye uğradı ama tüm bu zorluklara rağmen öğrencilerimiz çalıştılar ve bu başarıları elde ettiler. Tüm öğrencilerimizi kutluyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi. Programda, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 2023 - 2024 yılı eğitimde iş birliği protokolü de imzalandı.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 17:17

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) dereceye giren öğrencilerle Şairler Tepesi’nde bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ve velilerin de yer aldığı programda katılımcılarla sohbet eden Başkan Güngör, dereceye giren öğrencileri kutlayarak çeşitli hediyeler takdim etti. Programda, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitimde iş birliği protokolü de imzalanarak 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nda öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek çalışmalar belirlendi.

Eğitim Hayatlarında Başarılar Diliyoruz

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Öncelikle şiir ve edebiyatın başkentinden esinlenerek oluşturduğumuz Şairler Tepesi’nde kıymetli öğrencilerimiz ve aileleriyle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. LGS ve YKS’de dereceye giren öğrencilerimizi burada misafir ediyoruz. Öğrencilerimizin bu başarıları elde etmesine vesile olan tüm eğitimcilerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz. Her türlü fedakârlığa göğüs gererek bu dereceleri elde eden öğrencilerimizi de kutluyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Öğrencilerimizin Yanındayız

Eğitim öğretime yönelik Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle çeşitli projeler hayata geçirildiğinden bahseden Başkan Güngör, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müz ile şehrimizde eğitim altyapımızı geliştirmek ve öğrencilerimize destekte bulunmak için üst düzeyde bir koordinasyonla çalışma yürütüyoruz. Hamdolsun 4 yıldır bu iş birliği ile güzel projelere imza attık. Bugün de yine bir iş birliği protokolü imzaladık. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman eğitime ve öğrencilerimize desteğe hazırız. En büyük yatırım, insana yapılan yatırımdır. Her zaman öğrencilerimizin yanındayız” diye konuştu.

Akademik Başarı, Ahlakla Bütünleşmeli

Güngör, “Pandemi ve çok büyük iki deprem yaşadık. Yavrularımızın eğitim hayatları kesintiye uğradı ama tüm bu zorluklara rağmen öğrencilerimiz çalıştılar ve bu başarıları elde ettiler. Tabi akademik başarı çok önemli ancak bunu bizim değerlerimizle, kültürümüzle, inancımızla, ahlakımızla birleştirdiğimizde çok daha kıymetli olduğunu görüyoruz. İnşallah gençlerimiz elde edecekleri başarılarla hem şehrimize hem ülkemize hem de gönül coğrafyamıza çok büyük hizmet edeceklerdir” dedi.

Gençlere Yönelik Yeni Sosyal Alanlar

Şehrin deprem sonrası tekrar ayağa kaldırılması noktasında yürütülen faaliyetlerden de bahseden Güngör, “Şehrimizi daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet-millet el birliğiyle yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Şehrimizin yeniden imar ve inşası konusunda ilgili bakanlıklarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehir merkezimizde kentsel dönüşümün temelini attık. Kalıcı konutlarımızın inşası büyük bir hızla sürüyor. Şehrimizi yeniden imar ederken gençlerimize yönelik sosyal alanların yoğunluğuna da önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitimde Güzel Bir İvme Yakaladık

Programda yaptığı konuşmada, eğitime sağladığı destekler için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Öncelikle bu yaralı şehre yaşattığı gurur için tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl ilk kez Kahramanmaraş olarak LGS’de Türkiye ortalamasının üzerine çıkmıştık. Hamdolsun şehir olarak YKS’de de önemli bir başarı elde ettik. Güzel bir ivme yakaladık. Bu yıl başarımızın daha da artacağını öngörüyoruz” dedi.

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Başkan GüngörSınavlarda Dereceye Giren Öğrencilerle Buluştu
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