Güngör ve Ünlüer, Türkoğlu’nda köy evleri ve kalıcı konutları yerinde inceledi

İlçe ziyaretlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün Pazarcık’tan sonraki durağı Türkoğlu oldu. Vali Mükerrem Ünlüer’in de yer aldığı programda, Kaymakamlık ve İlçe Belediyesini ziyaret eden Başkan Hayrettin Güngör, Azerbaycan Geçici Barınma Merkezi’nde de vatandaşlarla bir araya geldi.

Güngör ve Ünlüer, Özbek ve Kadıoğlu Çiftliği köy evleri ile Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımı devam eden TOKİ konutlarında da incelemelerde bulundu. Türkoğlu programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Güngör, “Sayın Valimizle birlikte Türkoğlu ilçemizde bir dizi ziyaret gerçekleştirdik, geçici barınma merkezinde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Köy evleri ile kalıcı konutları yerinde inceledik. Hamdolsun kalıcı konutlarımız hızla yükseliyor. Hemşehrilerimiz taahhüt edilen sürede kalıcı konutlarına kavuşacak” dedi.