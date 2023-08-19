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Güngör ve Ünlüer, Türkoğlu’nda köy evleri ve kalıcı konutları yerinde inceledi

Vali Mükerrem Ünlüer ile Türkoğlu’nda bir dizi ziyaret gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, köy evleri ve inşası devam eden kalıcı konutları da yerinde inceledi.

Güngör ve Ünlüer, Türkoğlu’nda köy evleri ve kalıcı konutları yerinde inceledi

Güngör ve Ünlüer, Türkoğlu’nda köy evleri ve kalıcı konutları yerinde inceledi

Vali Mükerrem Ünlüer ile Türkoğlu’nda bir dizi ziyaret gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, köy evleri ve inşası devam eden kalıcı konutları da yerinde inceledi.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 17:23

İlçe ziyaretlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün Pazarcık’tan sonraki durağı Türkoğlu oldu. Vali Mükerrem Ünlüer’in de yer aldığı programda, Kaymakamlık ve İlçe Belediyesini ziyaret eden Başkan Hayrettin Güngör, Azerbaycan Geçici Barınma Merkezi’nde de vatandaşlarla bir araya geldi.

Güngör ve Ünlüer, Özbek ve Kadıoğlu Çiftliği köy evleri ile Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımı devam eden TOKİ konutlarında da incelemelerde bulundu. Türkoğlu programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Güngör, “Sayın Valimizle birlikte Türkoğlu ilçemizde bir dizi ziyaret gerçekleştirdik, geçici barınma merkezinde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Köy evleri ile kalıcı konutları yerinde inceledik. Hamdolsun kalıcı konutlarımız hızla yükseliyor. Hemşehrilerimiz taahhüt edilen sürede kalıcı konutlarına kavuşacak” dedi.

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