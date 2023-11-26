Başkan Güngör, ‘Tarihi dokumuzu muhafaza ederek yeni Kahramanmaraş’ı oluşturuyoruz’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında alanda yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere şehre gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen ile Dulkadiroğlu ilçesinde bir dizi çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Başkan Güngör ve Bakan Yardımcısı Gürgen, Dulkadiroğlu ilçesinde yıkımın en fazla olduğu alanlardan; Sarayaltı, Kanlıdere, Kuyucak, Turan, Divanlı ve Kayabaşı bölgesinde Bakanlık tarafından planlanan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Başkan Güngör, “Tarihi dokumuzu muhafaza ederek; alt ve üstyapısı, sosyal donatıları, konut ve ticaret alanları, sosyal tesisleri ve yeşil alanlarıyla yeni Kahramanmaraş’ın inşası noktasında gayretimizi sürdürüyoruz” dedi.