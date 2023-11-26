Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Spinal Günleri’
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Spinal Günleri’
SANKO’lu öğrencilerden eskrim başarısı!
SANKO’lu öğrencilerden eskrim başarısı!
SANKO Dış Ticaret Aş ve SANKO Tekstil’e İhracatın Yıldızı Ödülü
SANKO Dış Ticaret Aş ve...
Dedeoğlu’ndan 100. Yıl mesajı
Dedeoğlu’ndan 100. Yıl mesajı
‘Çözüm Bakanlığı’ Afşin ve Göksun’da Sahne Alacak!
‘Çözüm Bakanlığı’ Afşin ve Göksun’da...

Başkan Güngör, ‘Tarihi dokumuzu muhafaza ederek yeni Kahramanmaraş’ı oluşturuyoruz’

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen ile Bakanlık tarafından Dulkadiroğlu’nun tarihi bölgelerinde planlanan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Başkan Güngör, ‘Tarihi dokumuzu muhafaza ederek yeni Kahramanmaraş’ı oluşturuyoruz’

Başkan Güngör, ‘Tarihi dokumuzu muhafaza ederek yeni Kahramanmaraş’ı oluşturuyoruz’

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen ile Bakanlık tarafından Dulkadiroğlu’nun tarihi bölgelerinde planlanan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

26 Kasım 2023 Pazar 13:27

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında alanda yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere şehre gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen ile Dulkadiroğlu ilçesinde bir dizi çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Başkan Güngör ve Bakan Yardımcısı Gürgen, Dulkadiroğlu ilçesinde yıkımın en fazla olduğu alanlardan; Sarayaltı, Kanlıdere, Kuyucak, Turan, Divanlı ve Kayabaşı bölgesinde Bakanlık tarafından planlanan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Başkan Güngör, “Tarihi dokumuzu muhafaza ederek; alt ve üstyapısı, sosyal donatıları, konut ve ticaret alanları, sosyal tesisleri ve yeşil alanlarıyla yeni Kahramanmaraş’ın inşası noktasında gayretimizi sürdürüyoruz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeniden Refah Kahramanmaraş’ta Gövde Gösterisi Yaptı
Yeniden Refah Kahramanmaraş’ta Gövde Gösterisi Yaptı
Hekimler Birliği Kahramanmaraş Şubesi Açıldı
Hekimler Birliği Kahramanmaraş Şubesi Açıldı
Elbistan Belediyesi’ne aday aday listesi açıklandı
Elbistan Belediyesi’ne aday aday listesi açıklandı
Kahramanmaraş’taki ucube yapı yıkılıyor!
Kahramanmaraş’taki ucube yapı yıkılıyor!
Kahramanmaraş’ta 49 arsa satışa çıktı!
Kahramanmaraş’ta 49 arsa satışa çıktı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber