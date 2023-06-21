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Başkan Güngör, Uzun Çarşı Esnafını Ziyaret Etti

Binevler Uzun Çarşı’da faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Başkan Güngör, bölgedeki yenileme çalışmalarında eksik kalan kısımların imalatına başlandığını belirtti.

Başkan Güngör, Uzun Çarşı Esnafını Ziyaret Etti

Başkan Güngör, Uzun Çarşı Esnafını Ziyaret Etti

Binevler Uzun Çarşı’da faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Başkan Güngör, bölgedeki yenileme çalışmalarında eksik kalan kısımların imalatına başlandığını belirtti.

21 Haziran 2023 Çarşamba 18:27

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Binevler Uzun Çarşı’yı ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi. Esnaflara işlerinde bereket dileyen Başkan Güngör, bölgede vatandaşlarla da sohbet etti.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hanifi Toptaş ve Ramazan Kibar’ın da yer aldığı ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Güngör, “Şehrimizin çeşitli noktalarında hemşehrilerimizle bir araya gelmeyi sürdürüyoruz. Bugün de Binevler Uzun Çarşı’da faaliyet gösteren esnaflarımızı iş yerlerinde ziyaret ettik. Esnaf kardeşlerimizle sohbet ettik, taleplerini dinledik ve şehrimize dair istişarelerde bulunduk. Hayatın normale dönmesi ve ticaretin canlanması noktasında gayret gösteren tüm esnaflarımıza teşekkür ediyor, bereketli kazançlar diliyorum. Bölgede alt ve üstyapı, yürüyüş ve bisiklet yolunu da kapsayan bir yenileme çalışmamız vardı. Yaşadığımız afet sebebiyle eksik kalan kısımlarda çalışmalarımıza başladık. İnşallah kısa süre içerisinde de bölgenin asfaltına başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Başkan GüngörUzun Çarşı Esnafını Ziyaret Etti
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