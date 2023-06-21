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Başkan Okumuş; “Kurban Bayramı paylaşmanın en lezzetli halidir”

Belediye Başkanı Osman OKUMUŞ, yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle her yıl geleneksel olarak esnaflara ve vatandaşlara hediye ettiği “Bıçak, Mutfak Önlüğü ve Eldiven” hediyelerini, Kılılı Hasankeyf Çarşısındaki esnaflardan başlayarak takdim etti.

Başkan Okumuş; “Kurban Bayramı paylaşmanın en lezzetli halidir”

Başkan Okumuş; “Kurban Bayramı paylaşmanın en lezzetli halidir”

Belediye Başkanı Osman OKUMUŞ, yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle her yıl geleneksel olarak esnaflara ve vatandaşlara hediye ettiği “Bıçak, Mutfak Önlüğü ve Eldiven” hediyelerini, Kılılı Hasankeyf Çarşısındaki esnaflardan başlayarak takdim etti.

21 Haziran 2023 Çarşamba 19:58

Her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı’nda vatandaşın ihtiyacını karşılamaya hazırlan Belediye Başkanı Osman Okumuş; “ 6 Şubat depremi ile beraber Türkoğlu yaralarını sarmaya devam ediyor. Tabi önümüz iki tane dini bayramdan Kurban Bayramı, meşakkatli bir yol. Yine depremzedelerimizle beraber inşallah kurban bayramını kutlayacağız, bayramlaşacağız.

Kurban bayramı öncesi, bugün hem bayramlaşma vesilesiyle hem de vatandaşlarımıza kurban kesmede kullanılan yaklaşık 5 bin tane bıçak, önlük ve eldiven gibi hediyeleri Türkoğlu İlçemizde dağıtıyoruz.

Tabi zorlu bir süreç, 4 ayı geçen bir süreç oldu. Gerek muhtarlarımızla, gerek duyarlı STK’larla birlikte mahallelerimizi ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde 2400 civarında çocuklarımıza bisiklet dağıtımı gerçekleştirdik. Yine konteyner kentleri spor tesislerine kurmuştuk. Hemen yanı başındaki halı sahaları ve yüzme havuzlarını da yine depremzedelerimize bu süreci atlatana kadar ücretsiz olarak enirlerine sunduk. Kalıcı konutlarımız % 90 oranında başladı. İlk teslimatlar da başladı. Amacımız, Çevre Şehircilik ve TOKİ ile beraber hızlı bir şekilde çalışıp kış gelmeden, havalar soğumadan en azından %50 ‘sinin tamamlayarak, depremzedelerimize verdiğimiz takdirde süreci daha iyi atlatacağımızı düşünüyoruz. Bu vesile ile önümüzdeki hafta kutlayacağımız kurban bayramı herkese mübarek olsun.

Bugün Kılılı Mahallemizdeyiz, Kılılı mahallemiz, depremin ilk gününden beri tüm duyarlı vatandaşlarımız ve muhtarımızla birlikte gece gündüz demeden çalıştık. Kahramanmaraş’ın belki de en güzel çarşısıolan Kılılı Hasankeyf çarşısı bu, hediyelerimizin dağıtımına buradan başladık. İnşallah konteyner kentlerin tamamına , esnaflarımıza, muhtarlarımıza STK’larımza ve Türkoğlu hemşerilerimize bu hediyeleri dağıtmış olacağız. “dedi.

Kılılı Muhtarı Ali Bozdağ; “6 Şubat depreminden bu zamana kadar 4 ay süre geçti. Bu süreçte Belediye Başkanımız Osman Okumuş olsun, diğer kurum amirlerimiz, müdürlerimiz, vatandaşlarımız bu süreçte emekler saf ettiler. Sağ olsun bu konteyner Hasankeyf çarşımız. Batman Valiliği ve birde Belediye Başkanımız Osman Okumuş’un çok emekleri geçti , Allah razı olsun. Bu gün de kurban bayramı için esnaflarımıza, vatandaşlarımıza gerekli olan bıçak, önlük ve eldiven dağıttı. Osman Başkanımıza teşekkür ederiz.” diyerek konuştu.

Kılılı Hasankeyf Çarşı esnafların Osman Koca; “Yüz yıllık asrın felaketinden sonra , Sayın Belediye Başkanımız Osman Okumuş’un göstermiş olduğu çaba ve gayretlerden dolayı kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. KılılıHasankeyf çarşısı esnafları olarak bu yapmış olduğu ziyaretten ve bayram öncesi göstermiş olduğu nazik davranışlarından ve hediyelerinden dolayı yine esnaflar olarak kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 21.06.2023 20:01
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Başkan Okumuş; “Kurban Bayramı Paylaşmanın En Lezzetli Halidir”
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