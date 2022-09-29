Başkan Güngör: “Yeni stadyum geliyor, hedefimiz birinci lig”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 2022 – 23 futbol sezonu için hazırlıklarını tamamlayan Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü futbolcuları ve teknik heyetine moral ziyareti gerçekleştirdi. Kulübün antrenman sahasında gerçekleşen ziyarette Büyükşehir Belediye meclis üyeleri de yer aldı. Takımla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Güngör, “Sporcularımız iyi bir hazırlık dönemi geçirdiler. Geçen sene takımımız Bal Ligi’ne çıkmıştı. Pazar günü de ilk maçlarıyla sezona başlıyorlar. Onlara moral motivasyon vermek, çalışmalarını yerinde görmek için bir araya geldik. Ben hem hocamız, hem teknik ekibi, hem de tüm futbolcu kardeşlerimize başarılar diliyorum. İnşallah iyi bir sezon geçirilir ve bir üst lige çıkarız diye ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Birinci Ligde Görmeyi Arzu Ediyoruz

Şehrin futbol dinamizminin yeni başarıların kapısını aralayacağını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş gerçek manada bir futbol şehri. İnşallah Kahramanmaraş'ımızda futbol kulüplerimiz hak ettiği yere gelecektir. Onları birinci ligde görmeyi ümit ediyoruz. Bunun için gayret de ediyoruz. Ben her iki takımımıza da başarılar diliyorum. Şehrimizde büyük bir potansiyel var. Bizler de yaptığımız çalışmalarla futbol altyapımızı güçlendiriyoruz” diye konuştu.

Yeni Stadyum ve Spor Kompleksi Güç Katacak

Başkan Güngör açıklamasının devamında, “Şehrimizde iki stadyumuz var. Bu stadyumlarımız standartlara uymuyor ve dönüşümü gerekiyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızın da desteğiyle Onikişubat Stadyumu’muzun dönüşümünü diğer stadyumumuzun da spor kompleksi olarak düzenlenmesi için çalışmalarımız sürüyor. İhale süreçleri başladı. Öyle tahmin ediyorum ki Kasım ayının ilk haftasında ihale yapılmış olacak. İnşallah kısa süre içinde yeni stadyumumuzu şehrimize kazandıracağız. Orada sadece bir stadyum değil. Aynı zamanda bir olimpik yüzme havuzu, il spor müdürlüğümüzün binası, sosyal tesisler, bireysel spor sahaları büyük bir kompleks olacak. Bu da şehrimizin spor altyapısına güç katacak” cümlelerini kaydetti.