Başkan Gürbüz, ‘Elbistan geleceğe emin adımlarla ilerliyor’

Elbistan’ın omurga sektörü olan tarım ve hayvancılıkla ilgili besi organize sanayi bölgesi gibi deva projeler için de gün saydığını anımsatan Başkan Gürbüz, “Belediyemizin öncülüğünde kentimizin yatırım gücünü harekete geçirmenin yansımalarını gelişmişlik sıralamasında görülüyor” şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilçe düzeyinde en son 2017 yılında yapılan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları’nın (SEGE), 2022 sonuçlarını açıkladı. 973 ilçeye ait İlçe SEGE-2022 çalışmasında ise sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen 56 değişken kullanıldı. Analiz sonucunda, ilçelerin endeks skorları ve sıraları belirlendi. Elbistan, 2017’ye göre 45 basamak birden yükselerek 294.sırada yerini aldı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, gelişmişlik sıralamasında kentin yeriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Gürbüz, Elbistan Belediyesi’nin, 2019 yılından itibaren sadece alt ve üstyapı hizmetleri veren bir kurum anlayışından çıkarıp, yatırım planlayıp vizyon belirleyerek şehrin geleceğini yönlendirecek bir misyon üstlendiğini anımsattı.

“Yatırımcımızla, girişimcimizle, sanayicimizle ve sivil toplum kuruluşları ile ortak akılla hareket edip tek yumruk halinde beylik başkenti bakiyesi olan Elbistan’ımızın geleceğe mührünü vurması için çaba gösterdik” şeklinde konuştu.

Sadece ekonomi değil; kültür-sanat ve eğitimi de merkeze alarak strateji belirleme gayretini şehrin tamamına yansıtmayı amaçladıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Elbistan, bu çabalarla nitelikli insan kaynağını merkeze alıp Türkiye’nin kalkınma potansiyeli açısından en iddialı bölgesi olma yolunda dönüşüm yolculuğunu hızlandırdı” dedi.

Coğrafyası ve sektör çeşitliliği açısından stratejik bir konuma sahip olan Elbistan’ın kalkınmasına yeni bir bakış açısı getirdiklerinin altını çizen Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

“Yeni ve güçlü bir Elbistan hikayesinin yazılacağına inancımız ilk günkü gibi taze. 2019 yılı itibariyle ajandamızı belirlemiştik. Potansiyelimiz ve gücümüzü marka şehir hedefimize yönlendirmek için doğru adımlar atmaya özen gösterdik. Şehrimizin kalkınmasında ve gelişmesinde pozitif bir etki oluşturacak her projede öncü olmaya çalıştık. Kentimizin mevcut sanayi potansiyeli, enerji kaynakları ve tarım ve hayvancılıktaki üretimi en etkin şekilde kullanan kent olmak istiyoruz. Kömür, güneş ve rüzgarla birlikte biyokütleyle enerjinin başkenti olan Elbistan’ın, organize sanayi bölgesi ile besi organize sanayi bölgesinin getireceği ivme ile yerel kalkınma ve ekonomi için yerel yönetim ve merkezi yönetim işbirliği anlayışla gelişimi bir kültür olarak benimseyip yoluna devam edeceğinden şüphemiz yok.”