Başkan Gürbüz İmzaladı! Tekstil fabrikası kuruluyor!

Söz konusu proje ile bir ilke imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kent ekonomisine güç katacağını vurguladığı projenin en kısa sürede hayata geçeceğini vurguladı.



Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) destekli 34 milyon liralık 4 ayrı yatırımın sözleşmesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katıldığı törenle imzalandı. Kahramanmaraş'ın iyileştirilmesi kapsamında DOĞAKA ile Elbistan Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Kuyumcular Odası tarafından yürütülen projenin imza öreni, EXPO 2023 alanında gerçekleştirildi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu yaptı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayretin Güngör ile AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci'nin konuşmasının ardından kürsüye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, depremden etkilenen 11 ili birlikte ayağa kaldıracaklarını belirtti. Devlet olarak depremin ilk gününden itibaren Kahramanmaraşlının yanında yer aldıklarını, bu çerçevede ilk olarak depremzedelerin yaralarının sarıldığını kaydeden Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bölgenin acil ihtiyaçlarının temini noktasında da sanayicilerle yakın iş birliği içinde olduklarını ifade etti.



Depremin etkilerinin en aza indirilmesi için kalkınma ajanslarının aktif rol aldığını kaydeden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şöyle devam etti: "Altyapının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, ekonomik toparlanmanın hızlanması, sosyal ve kültürel canlanmanın sağlanması, bölgenin afetlere dayanıklılığının artırılması amacıyla 1 milyar kaynak aktardığımız Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Programı'nı başlattık. Bu programlar kapsamında deprem bölgesinde 784 milyon bütçeli 41 projeyi destekleme kararı aldık. İşte bugün bu çalışmalar kapsamında desteklediğimiz, 34 milyon lira bütçeli 4 projemizin sözleşmelerini imzaladık.”

Bakan Kacır tarafından imzalanan sözleşme çerçevesinde Elbistan Belediyesi tarafından organize sanayi bölgesinde tekstil fabrikası açılacak.



İmza töreni sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Elbistan Belediyesi olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla beraber ortaklaşa yürütmüş olduğumuz ve markası bize ait olan projemizi hayata geçirecek imzayı attık” dedi.



‘Elbistan’da sanayi çarkları döndükçe daha hızlı ayağa kalkacağız’ ifadesini kullanan Başkan Gürbüz, “Önümüzdeki günlerde fabrikamızla ilgili alımlarımızı gerçekleştireceğiz. Tabii ki barınma ve iş yeri alanlarımız yeniden imar edilecek ama öncelikle sanayi diyoruz ve istihdam diyoruz. Biz istihdamı arttırmak adına böyle bir işe giriyoruz. Yerel ve yerinden kalkınmayı inşallah Elbistan’da başarmış olacağız” ifadelerini kullandı.



Söz konusu tesisin istihdama da katkı sunacağını vurgulayan Başkan Gürbüz, “Elbistan’da OSB’yi tekstil kent olarak görmek istiyoruz. Üç fabrikamız çalışmaya başladı. İnşallah biz de 4. fabrikayı Elbistan Belediyesi olarak açacağız. İstihdam odaklı çalışmalarımızı da her zaman devam ettireceğiz. Kendi markamız olan Elbistan Tekstil Fabrikası’nı kuracağız. Öncelikle kadın istihdamı sağlayacağız. Yakın zaman da gelişmeleri de paylaşacağım. Bugün çok mutlu ve umutluyum çünkü istihdam odaklı bir yatırımı hayata geçirmek 2019 yılındaki bir hayalimizdi bizim. Depremde çok büyük yıkıntılar oldu ama hamdolsun büyük gayretler ve çabalar var. Azimliyiz ve başaracağız” şeklinde konuştu.