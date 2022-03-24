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Başkan Güven İngiltere’de temaslarda bulundu

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İngiltere’ye gerçekleştirdiği ziyarete ikili temaslarda bulundu.

Başkan Güven İngiltere’de temaslarda bulundu

Başkan Güven İngiltere’de temaslarda bulundu

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İngiltere’ye gerçekleştirdiği ziyarete ikili temaslarda bulundu.

24 Mart 2022 Perşembe 11:16
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Başkan Güven, Londra’da, Londra'da Belediye Başkanlığı Yapan Afşinli Sabri Özaydın’ı konuğu oldu.

Ziyaret ile alakalı bilgi veren Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Belediye Başkanlığını Afşinli hemşehrimiz Sabri Özaydın Bey’in yaptığı, Londra'nın Enfield kentinde gerçekleştirilen etkinliğe katıldık. Kendileri ile belediye çalışmalarımız hakkında görüş alışverişlerinde bulunduk. Ziyaretimizi MÜSİAD başkanımız Mustafa Demir, Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanımız Ali Kılınç ve Elbistan Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz ile birlikte gerçekleştirdik. Nazik davetlerinden dolayı hemşerimiz Sabri Özaydın’a ve ekibine şükranlarımı sunuyorum.” Açıklamasında bulundu. “Afşin’den, memleketimden misafirlerimizi ağırlamaktan dolayı mutluyum” diyen Enfield’a Belediye Başkanı Sabri Özaydın, ““Öncelikle çok uzaklardan gurbetlerden vatanımıza, memleketimize, ana yurdumuza, baba yurdumuza selamlar. Bugün kıymetli iki başkanımın Afşin ve Elbistan belediye başkanlarını ağırlamaktan son derece mutlu oldum.” diye konuştu.
 

Son Güncelleme: 24.03.2022 11:24
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Başkan Güven İngiltere’de Temaslarda Bulundu
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