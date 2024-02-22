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Başkan Kuybu’dan, BBP Başkan Adayı Eryılmaz’a Destek

Büyük Birlik Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Bekir Eryılmaz ve Meclis Üyesi ekibi, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda esnaf temsilcileriyle bir araya geldi.

Başkan Kuybu’dan, BBP Başkan Adayı Eryılmaz’a Destek

Başkan Kuybu’dan, BBP Başkan Adayı Eryılmaz’a Destek

Büyük Birlik Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Bekir Eryılmaz ve Meclis Üyesi ekibi, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda esnaf temsilcileriyle bir araya geldi.

22 Şubat 2024 Perşembe 13:46

Yoğun bir katılımın olduğu toplantıda konuşan Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu; "Dulkadiroğlu ilçemiz hepimizin de en acı şekilde yaşadığı üzere, 6 Şubat depremlerinden sonra virane bir hale gelmiştir. Bu ilçeyi ayağa kaldırma noktasında şehrimizin yakından tanıdığı, şehrimizin derdiyle dertlenen Bekir Eryılmaz ve ekibine güveniyor ve destekliyoruz.

Kendisinin esnaf teşkilatına desteği geçmişten bu yana hep var oldu. Kendilerine çıkmış oldukları bu yolda başarılar diliyor, ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Konuşmasına Ahmet Kuybu'ya davetleri ve konuşmaları için teşekkür ederek başlayan Büyük Birlik Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Bekir Eryılmaz da "Ben ve ekibim, Dulkadiroğlu'nun öz evlatları olarak 2019 yerel seçimlerinde ‘Dulkadiroğlu'nu Dulkadiroğlu'nda yaşayanlar yönetecek’ sloganıyla bir yola çıkmıştık. Geldiğimiz noktada maalesef yaşanabilir bir Dulkadiroğlu'ndan söz etmemiz mümkün değil. Türkiye'nin en büyük metropol köyü olmaktan bir türlü çıkamayan ilçemiz için biz yine aynı noktada, aynı hedefte önümüzdeki yerel seçimler için adaylığımızı açıkladık.

Meclisimiz, her biri bu ilçe için dertlenen, bu ilçede doğup büyüyen, her bir köyünü, mahallesini kapı kapı bilen arkadaşlarımızdan oluşuyor. Dulkadiroğlu'nun eksikliklerini burada yaşayarak en iyi bilen bu ekiple ilçemizi ayağa kaldıracağımıza inanıyoruz. Esnafımızın, nakliyecimizin sorunlarını yaşayan, bilen bu değerli ekiple çıktığımız bu yolda bize desteklerini gösteren esnaf temsilcisi arkadaşlarımız nezdinde Ahmet Kuybu başkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

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Başkan Kuybu’danBBP Başkan Adayı Eryılmaz’a Destek
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