Başkan Mahçiçek’ten ‘Ak Kadın’lara duygu dolu veda

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle aday gösterildiği 2014 yerel seçimlerinin ardından kurucu belediye başkanı olarak göreve başlayan ve 2018 yılında da ilk döneminde olduğu gibi rekor bir oyla milletin terazisinden çıkan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesindeAK Parti İl ve İlçe Kadın Kolları Teşkilatı ile veda kahvaltısında buluştu.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Onikişubat Kadın Kolları Başkanı Nursel Kaçamaz ve Dulkadiroğlu Kadın Kolları Başkanı Harika Fatma Açıksarı’nın öncülüğündeki il ve ilçe teşkilat mensuplarının yanı sıra mahalle başkanlarının yoğun katılım sağladığı kahvaltı programı duygu dolu anlara sahne oldu.

Program, Onikişubat Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün hazırladığı ve Başkan Mahçiçek’in hayatının anlatıldığı ‘Bir Yetimin Hikayesi: Hanefi Mahçiçek’ filminin izlenmesiyle başladı.

Başkan Mahçiçek’in çocukluğunu, gençliğini, eğitim hayatı ve siyasi kariyerinin anlatıldığı kısa film, izleyicileri duygulandırdı.

“Bir Yetimin Hikayesi ile duygulandık”

Filmin ardından davetlilerine sesleyen Başkan Mahçiçek, “Biraz duygulandık arkadaşlarımızın hazırladığı, Bir Yetimin Hikayesi ile ama hayat böyle, her şey geçiyor. Zorluklarla da geçse güzel günleri de mutlu günleri de var. Örneğin bugün sizlerle birlikte olmak çok mutluluk verici. Bu sabah bizlerle birlikte oldunuz, İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanlarımızla birlikte bizleri onurlandırdınız. Hepinize gönülden, yürekten teşekkür ediyorum.Bu memleket güzel bir memleket. Bu memleketin insanlarının da kökü temiz ve sağlam. Bizim eksiklerimiz de var mı? Var.Maalesef birbirimizle çok uğraşırız. Birbirimizle uğraşmayı bir bırakabilsek, memleket işlerine biraz daha dalabilsek çok daha verimli olacağız” dedi.

“99 yılından beri bizim üzerimizde çok hakkınız ve emeğiniz var, hakkınızı helal edin”

AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı mensuplarından helallik isteyen Başkan Mahçiçek, sözlerine şu şekilde devam etti, “Hakkınızı helal edin,99 yılından beri bizim üzerimizde çok hakkınız ve emeğiniz var. Bizim yok ama hakkımız varsa da helal olsun. Sizler de bize hakkınızı helal edin. (Kalabalık alkışlarla ‘Helal olsun’ dedi). Dünya böyle. Her şeyin bir başı ve sonu var. Başladığımız gibi bırakmayı da bilmemiz lazım. Bu bayrağı bizden sonraki arkadaşlarımız Allah’ın yardımıyla taşıyacaklardır, daha iyi yerlere götüreceklerdir. Bizim buna güvencimiz tam ama hep beraber gayret edelim. Kesinlikle rehavete kapılmayalım. İstediğimiz gibi olmasa bile bu misyon için gayret edelim. Hangi arkadaşımıza kısmetse onlar yürüyecek, biz de her zaman onların yanında olacağız inşallah. Ne zaman bize ihtiyaçları olursa hep yanlarında olacağız, memleketimize bir taş daha koyabilmek için. Bu memlekette inşallah çok daha güzel şeyler olacak. Bakın Onikişubat Belediyesi iyi bir belediye. Devlete sigorta, vergi borcu yok. 2,5 milyar TL yatırım ve hizmet yapmışız. Bunun da 950 milyon TL’sini kendisi üretmiş. Çok bir eksiğimiz yok ama yeni arkadaşlarımız inşallah bayrağı daha yükseğe taşıyacaklardır. Biz de hep yanlarında olacağız, kesinlikle onların en büyük destekçisi olacağız. Bu bir ideal bu bir misyon. Bu misyonda görev almak da kader çizgimizdeki en güzel şeylerden bir tanesi. İnşallah seçimleri kazanıp, yeni arkadaşlarımızı makamlarına oturturuz ve memleketimize güzel hizmetleri onlar da yapmaya devam eder. Ben hepinize teşekkür ediyorum, sizlere aileniz ve torunlarınızla beraber sağlık ve mutluluk içerisinde güzel ömürler temenni ediyorum.”

“Hanefi Başkanım benim için çok özel, çok kıymetli”

AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz da Başkan Mahçiçek’e teşekkür ederek, Başkan Mahçiçek’in çok özel ve kıymetli bir yerinin olduğunu söyledi. Yavuz, “Ak davamızın ak kadınları hepiniz hoş geldiniz. Bu programı organize eden başta Başkanımız Hanefi Mahçiçek olmak üzere Onikişubat Belediyesi çalışanlarına, görevli arkadaşlara, müdürlerimize çok teşekkür ederim. Emeklerine sağlık. Hanefi Başkanım benim için çok özel, çok kıymetli. Taziye sürecimde aradı destek oldu. Hiç kimsenin sormadığı şekilde yardımcı olmaya çalıştı. En çok etkilendiğim, ‘ben yetim büyüdüm. Yetim büyümenin ne olduğunu çok iyi bilirim, çocuğunun bir ihtiyacı var mı?’ Dedi. Çok duygulandım. Allah razı olsun kendisinden. Ayten hanım da çok saygı duyduğum, sevdiğim bir büyüğüm. Allah’ım bundan sonrasında da torunlarıyla, çocuklarıyla hayırlı ömür versin. Bugün burada olmak çok anlamlı. Çünkü artık seçime gidiyoruz. Bunca işin arasında sizlere veda kahvaltısı düzenleyip, helallik istemesi, bizlerle bir araya gelmesi çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Başkan Mahçiçek, davetlilerine günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.