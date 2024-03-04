Başkan Okay, Dereköy ve Bulanık’ta vatandaşlarla bir araya geldi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yoğun seçim mesaisini Dereköy ve Bulanık mahallesi ziyaretiyle sürdürdü. Vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Okay, ortaya koydukları projeleri anlatarak yeni dönem ile ilgili yapacaklarını anlattı.

Asrın felaketine de değinen başkan Okay, ziyaretinde yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Yaşamış olduğumuz büyük felaketin ardından bu bölgede bulunan mahallelerimize olan ilgi arttı. Bu durumu göz önünde bulundurarak geçtiğimiz yaz buralarda yoğun bir çalışma yaptık. Bu ilgi ve alakanın giderek arttığını da görmekteyiz. Özellikle Bulanık mahallemize kadar uzanan Çağlayancerit yolu ile ilgili çok önemli gelişmeler olduğunu ifade etmek istiyorum. Daha önce alt yapısı tamamlanan yolun asfalt çalışmaları da kısa sürede yapılacak. Bu yol, mevcut yolun yükünü alacak. Bu bölgeye olan ilgiyi daha da artıracaktır. Vatandaşlarımızın bu bölgelerde hayat standardını yükseltme adına ne gerekiyorsa yapacağız. Yeni dönemde ilçemizi yeniden inşa edeceğimizin altını çizmek istiyorum. İlçemizin her anlamda yükselişinden tüm bölgelerimiz istifade edecektir. Bu noktada vatandaşlarımızın bizlere olan inancı ve güveni son derece önemlidir. Bu bilinçle gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.”