Selahaddin Can: “Dulkadiroğlu’nun anahtarını genel başkanımıza teslim edeceğiz”

Dulkadiroğlu seçim ofisinde, İl Başkanı Süleyman Tekerek, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Selahaddin Can, ilçe başkanları ve partililer tarafından karşılanan Oktay Vural, burada yaptığı açıklamada; “İyi Parti olarak bugün yerel seçimlerde yürüttüğümüz mücadele kolay şartlarda olmuyor. Ama zoru başaracağız. Çünkü Türkiye’nin size ihtiyacı var.” dedi. Ziyarette ilk olarak konuklara selamla konuşması yapan İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Tekerek; “Sayın bakanımın bu programında bizleri yalnız bırakamayan ilçe başkanlarım, belediye başkan adaylarımız ve tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Emeklerinizden dolayı çok sağolun.” diyerek sözlerini noktaladı.

MESUT DEDEOĞLU: “ÇOK BÜYÜK MORAL OLDU”

İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu ise Oktay Vural’ın Kahramanmaraş ziyaretini ‘Büyük Moral’ olarak niteledi. Dulkadiroğlu’nda Selahaddin Can’ın işini kolay olduğunu ifade eden Mesut Dedeoğlu; “Ziyaretiniz çok büyük moral oldu Sayın Bakanım. Dulkadiroğlu Belediye başkan adayıma şimdi dedim ki; senin işin kolay, 160 bin rey var, bölü 3 dedim, 30-40 bin düşüyor. Zaten 40 bin dedi, üzerine az eklersek Selahaddin başkanımıza hayırlı olsun diyeceğiz.”

SELAHADDİN CAN: “DULKADİROĞLU’NUN ANAHTARINI GENEL BAŞKANIMIZA TESLİM EDECEĞİZ”

Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Selahaddin Can ise yaptığı konuşmada ilçenin anahtarını Meral Akşener’e teslim edeceğini belirtti. Anketlerin başa baş gittiğini bildiren Can; “Hepiniz hoş geldiniz. Dulkadiroğlu belediye başkan adayı olarak il teşkilatım ve başkanlarım sayesinde aday oldum. Bugünde seçim ofisimize sayın bakanımız Oktay Vural teşrif ettiler. Dulkadiroğlu’nda 140 bin civarında seçmenizim var. Yıllardır mevcut iktidarın büyük çoğunlukta oy aldığı bir yer. Ama biz şu anda seçim bölgede anketlerde başa baş gidiyoruz. Genel başkanımıza sözümüz var, buranın anahtarını genel başkanımıza teslim edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

OKTAY VURAL: “HALKIN DERDİYLE DERTLENEN ADAYLARA OY VERİN”

Oktay Vural ise 21 yıldır Türkiye’yi yöneten bu iktidara karşın vatandaşın artık halkın derdiyle dertlenen adaylara oy vermesi gerektiğini savundu. Türkiye’nin İYİ Partiye ve adaylarına ihtiyaç duyduğunu ifade eden Vural sözlerini şöyle sürdürdü; “Türkiye’nin her yerinde arkadaşlarımız büyük gayret sarf ediyor ama Kahramanmaraş’ta gerçekten dinamik bir çalışma var. Türkiye’yi 21 yıldır yöneten ve en önemli merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş’ta vatandaşlarımız artık bu kutuplaşan siyasette yeni bir alternatifi arıyor. Bizim de güzel adaylarımız var, büyükşehir ve Dulkadiroğlu’nda Selahaddin bey. İyi parti olarak bugün yerel seçimlerde yürüttüğümüz mücadele kolay şartlarda olmuyor. Ama zoru başaracağız. Çünkü Türkiye’nin size ihtiyacı var.”

“KAHRAMANMARAŞ ADINA ÜZÜLDÜM”

“Kahramanmaraş adına üzüldüm. Hala enkaz kaldırılıyor, ağır hasarlı binalar duruyor, 13 ay geçmiş bunları yapabilmiş değiliz. Kahramanmaraş’ta 120 bin’in üzerinde konuta ihtiyaç varken 21 bin 747 adet konutun projesi yapılmış, ihaleye çıkmış.”

“KAHRAMANMARAŞ’IN KALKINMA PROGRAMINA İHTİYACI VAR”

“Kahramanmaraş’ın özel bir kalkınma programına ihtiyacı var. Çünkü burada sadece evler yıkılmadı, ekonomi de etkilendi, sosyal hayatta etkilendi. Dolayısıyla insanı sosyal hayata, ekonomiye ve çevreye bağlayacak bir kalkınma programına ihtiyaç var.”

“MİLLETİMİZİN SORUNLARINI İYİ ADAYLARLA ÇÖZMEYE ÇIKTIK”

“Bunun içinde yerel yönetimler çok önemli. Yerel ne kadar kendi derdini dinlerse merkezde de ona o kadar ihtimam gösterir. Kendi derdiyle dertlenmeyenlere kimse pirim vermez. Onun için Kahramanmaraş’ta ilçelerimizde hemde büyükşehirde 21 yıldır Türkiye’yi yöneten bu iktidara karşılık halkımız artık kendi deridir. ‘Dedi.