Başkan Okay, “Doğukent’ten sonra Güneşevler’de rezerv alana dahil edildi”

Dulkadiroğlu’nun değişimi ve dönüşümü için yoğun temaslarda bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Doğukent konutlarının ardından Güneşevler konutlarının da rezerv alan içerisine dahil edildiğini ifade etti.

Her iki alan içinde toplam 7 bin konut yapılacağını aktaran Başkan Okay, vatandaşlara hayırlı ve uğurlu olmasını söyledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Okay, şunları aktardı: “Dulkadiroğlu ilçemizin yeniden inşası için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Özellikle Doğukent ve Güneşevler konutlarının inşası için büyük bir gayret sarf ettik. Öncelikle bu alanların yeniden ayağa kalkması adına bizler gövdemizi taşın altına koyduk. Gerekli projeleri oluşturduk ve bu konuda çalışma yapacağımızı duyurduk. Bugün geldiğimiz noktada bu alanların rezerv alana dahil edilmesi adına da büyük bir çaba ortaya koyduk. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın da gayretleriyle hem Doğukent, hem de Güneşevler konutları rezerv alan olarak yapılacak. Bu konuda büyük bir çaba ortaya koyduk. Bu çabalarımızın meyvesini de almış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın en iyisine, en güzeline kavuşması adına bundan sonraki süreçte de üzerimize düşenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz.”



