Dr. Fatih Mehmet Ceyhan “Tekir, gerçek potansiyelinin çok uzağında”

Saha çalışmalarına ara vermeden devam eden Yeniden Refah Partisi Onikişubat Belediye Başkan Adayı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, Tekir Mahallesi’nde vatandaşlar ile yemekte bir araya geldi. Burada vatandaşlara seslenen Ceyhan, Tekir’i en kısa zamanda hak ettiği noktaya getireceklerini ifade etti. 2024 Türkiye’sine yakışmayacak sorunların mahallelerde bulunduğunun altını çizen Ceyhan, bir kerede Yeniden Refah Partisi’nin denenmesi gerektiğini halktan istedi.

ONİKİŞUBAT’TA DEĞİŞİMİ HEP BİRLİKTE YAPACAĞIZ

Onikişubat’ta değişimi hep beraber yapacaklarını kaydeden Ceyhan; “Bu Tekir’e 2.gelişimiz, çünkü burası bizim ata-dede toprağı. Burada hısım akrabalarımız var. Hemşerilerimiz, köylülerimiz var. Ben burada hemşerilerimle, akrabalarımla bir arada olmaktan gurur duyuyorum. İnşallah Tekir, bizim başkanlığımızda hak ettiği yere bir an önce gelecektir. Böyle güzel bir yayla turizmi, böyle güzel kaynakları ve potansiyeli olan Tekir’imiz inşallah en kısa zamanda hak ettiği yere getireceğiz. Bu noktada bizi burada karşılayan tüm hısım akrabalarıma, köylülerime çok çok teşekkür ediyorum. Ben burada ev sahibiyim, misafir değilim. Bunun da mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah rabbim bize 31 Mart gecesi Tekir’li hemşerilerimizin desteği ve duasıyla birlikte diğer tüm batı köylerinin desteğiyle birlikte artık Onikişubat’ta değişimi hep birlikte yapacağız. Yeniden Refah Partisi’nin bayrağını belediyenin burçlarına dikeceğiz” şeklinde konuştu.

2024’ÜN TÜRKİYE’SİNDE MAHALLELERİMİZDEKİ SORUNLAR YAKIŞMIYOR

Kendilerinin mevut yönetimden çok daha iyisini yapacaklarının altını çizen Ceyhan; “Biliyorsunuz, 31 Mart’ta bir seçim var. Belediye Başkanımızı seçeceğiz. Bu seçim bizler için çok önemli. Bu seçim şehrimizin ileriki 10 yılları için bize yön verecek, bize yol haritamızı gösterecek, memleketimiz bu seçimlere göre dizayn edilecek. Bugüne kadar mevcut arkadaşlar bu şehri yönettiler. Bu beldeyi yönettiler. Onikişubat’ta 142 tane mahallemiz var, hepsinin ayrı ayrı sorunları var. Bu sorunları duyduğumuzda derinden üzülüyoruz. 2024’ün Türkiye’sine bu sorunlar yakışmıyor. Bu arkadaşlar; “Ceketimizi koysak, oyumuzu alıyoruz” dediler. Bunu bu şekilde düşündüren birazda bizler olduk. Onların yaptıkları iyi şeyler tabi ki oldu. Memleket için yaptıkları iyi şeyleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biz Yeniden Refah Partisi’nin genç kadroları olarak, inançlı kadroları olarak azimli duruşumuzla diyoruz ki; “Biz bu bayrağı devralacağız ve sizler için her şeyi daha iyi yapacağız.” Biz yerinde belediyecilik yapacağız. Belediyeye halkımızın gelmesine gerek kalmayacak” diye konuştu.

BİR KEREDE BİZİ DENEYİN

Gönül belediyeciliğinin ne olduğunu göstereceklerini ifade eden Ceyhan; “Vatandaşlarımız, bize şu soruyu soruyorlar; “Fatih Başkan, seni de seçimden seçime mi göreceğiz yoksa gelecek misiniz?” diyorlar. Bu soru doğru bir soru maalesef bugüne kadar bizi yöneten arkadaşlarımız, seçimden sonra buralara hiç gelmediler. Bir kere de bizi deneyeceksiniz. Genç ekibimizle, ayağı yere basan projelerimizle, sizlerin derdini anlayan bir köylü çocuğu olarak bir kerede biz sizden oy istiyoruz. Biz o makama oturduğumuzda sizlere neler yapabileceğimizi, gönül belediyeciliğinin ne olduğunu göstereceğiz. İlk fırsatta belediyeyi hak edene vermek durumundayız” dedi.

UZAYA ASTRONOT GÖNDERDİĞİMİZ YIL TEKİR’DE HALA KANALİZASYON YOK

Uzaya astronot gönderilen yılda Tekir’de hala kanalizasyon olmamasını eleştiren Ceyhan; “Bugün Tekir bir turizm beldesi olabilir. Yayla turizmi, alabalığı, gölleri ve gözleriyle birlikte Tekir, kendi gerçek potansiyelinden çok uzakta. Böyle bir beldenin hala kanalizasyonu yok. Böyle bir beldenin hala gerçek tanıtımı yapılmamış. Bunlar kabul edilebilir eksikler değil. 2024’te uzaya astronot gönderdik ama hala Tekir’in kanalizasyonu yoksa bunu oturup düşünmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.