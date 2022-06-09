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Başkan Okay, ‘Dulkadiroğlu’na Her Şeyin En İyisini Yaptık’

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçeye kazandırdığı projelerin enleri barındırdığını ifade ederek, “Yaptığımız her iş alanının en iyisi, her proje bölgenin en büyüğü, hizmetlerimiz en güzeli oldu. Dolayısıyla Dulkadiroğlu’na en iyisini, en güzelini ve en özelini yaptık ve yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Başkan Okay, ‘Dulkadiroğlu’na Her Şeyin En İyisini Yaptık’

Başkan Okay, ‘Dulkadiroğlu’na Her Şeyin En İyisini Yaptık’

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçeye kazandırdığı projelerin enleri barındırdığını ifade ederek, “Yaptığımız her iş alanının en iyisi, her proje bölgenin en büyüğü, hizmetlerimiz en güzeli oldu. Dolayısıyla Dulkadiroğlu’na en iyisini, en güzelini ve en özelini yaptık ve yapmaya devam ediyoruz” dedi.

09 Haziran 2022 Perşembe 12:31
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Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Sivil Toplum Kuruluşları ile yaptığı istişare ve değerlendirme toplantılarına devam ediyor.

Bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Aile Hekimleri ve sağlık çalışanları ile bir araya gelen Başkan Okay, burada yaptığı konuşmasında Dulkadiroğlu’nun enlerin ilçesi olduğunu hatırlattı.

Ortaya koydukları projelerde her zaman en iyiyi gözettiklerini dile getiren Başkan Okay, en iyi projeleri, en büyük projeleri, en özel projeleri ve en güzel projeleri ortaya koyduklarını söyledi.
Dulkadiroğlu halkının en iyisini hak ettiğini ifade eden Başkan Okay, programda yaptığı konuşmasında şunları dile getirdi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemiz ve vatandaşlarımız için her şeyin en iyisini yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda birçok proje yaptık. Türkiye’nin en iyisi ve ilki olan Kamu Külliyesi projesini tamamlayarak hizmete sunduk. Bölgenin en büyük gençlik merkezini inşa ettik ve hizmete sunduk. Türkiye’ye örnek olan bir toplu konut projesini ortaya koyduk. Bölgenin en büyük mesire alanlarını yaptık. Ortaya koyduğumuz tüm projelerde ilçemizin geleceğini düşündük. Bundan sonraki süreçte de aynı özveri ve azimle yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte istişareye de büyük önem veriyoruz. Bu gibi toplantılarda ortaya konan görüş ve önerilerini de dikkate alıyoruz. Ben buradan bir kez daha bizleri kırmayıp toplantımıza iştirak eden kıymetli aile hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum.”

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Başkan Okay‘Dulkadiroğlu’na Her Şeyin En İyisini Yaptık’
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