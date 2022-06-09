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Kahramanmaraş'ta ‘Yeni Afşin’ Projesi Hayata Geçiriliyor

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde hayata geçirilen "Yeni Afşin" projesi ile yaklaşık 100 bin nüfus, daha sağlıklı bir ortama taşınacak.

Kahramanmaraş'ta ‘Yeni Afşin’ Projesi Hayata Geçiriliyor

Kahramanmaraş'ta ‘Yeni Afşin’ Projesi Hayata Geçiriliyor

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde hayata geçirilen "Yeni Afşin" projesi ile yaklaşık 100 bin nüfus, daha sağlıklı bir ortama taşınacak.

09 Haziran 2022 Perşembe 13:17
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Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AA muhabirine, uygulamayla yaklaşık 100 bin nüfusun yaşayacağı "Yeni Afşin'i planladıklarını söyledi.

TOKİ ile Gerger Mahallesi arasında kalan 10 bin 400 dekarlık alanda birinci etabı tamamlanarak hak sahiplerine tapularının teslim edildiğini aktaran Güven, şunları kaydetti:

"Bu bölgede 35-40 yıldır termik santraller çalışıyor. Burası elektrik anlamında Türkiye'ye 35 yıldır hizmet eden bir bölge. Ancak zararlı etkilerini de halkımız görmeye başladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile ortak yaptığımız bir çalışma sonucunda termik santralinin zararlı etkilerinin bulunmadığı bu bölgeyi tespit ettik. Afşin halkımızı daha temiz bir çevrede sağlıklı hayat koşullarında yaşatmak için bölgede imar uygulamasını yaptık. Bölge son yıllarda tamamlanan en önemli imar uygulaması. 10 bin 400 dönüm alanı kapsıyor ve yaklaşık 2 bin parsel oluştu. Bu parsellerin hak sahiplerine tapularını dağıttık. Yeni Afşin hava ve çevre problemi olmayan, rüzgar modellemesi esas alınarak imar planlaması yapılan bu alanda oluşmaya başlayacak."

Başkan Güven, planlanan yerleşim yerinde hava kirliliğinin yaşanmayacağının altını çizerek, projenin hayata geçirilmesi noktasında belediye olarak büyük bir fedakarlık yaptıklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince söz konusu bölgede yol yapım çalışmalarına başlanıldığını aktaran Güven, bölgenin 5 yıllık süreçte şekilleneceğini ve 15 yıl sonra ise tamamen şehir statüsüne kavuşacağını ön gördüklerini kaydetti.

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Kahramanmaraşta ‘Yeni Afşin’ Projesi Hayata Geçiriliyor
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