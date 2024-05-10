Başkan Görgel: “Tarihi yapılarımızın restorasyonu hızlanıyor”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, programı kapsamında şehre gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile depremde hasar gören tarihi mekanları ziyaret ederek restorasyon projelerine ilişkin istişarelerde bulundu.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ile İl Kültür ve Turizm Müdürü SeydihanKüçükdağlı’nın da yer aldığı programda Bakan Yardımcısı Yazgı ve Başkan Görgel, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ni de ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, “Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Gökhan Yazgı ile şehrimizdeki hasarlı kültür varlıklarımızı yerinde inceleyerek istişarelerde bulunduk. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezimizi ziyaret ederek gençlerimizle bir araya geldik. Kapalı Çarşı, Kale,Taşhan, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, camilerimiz ve konaklarımızı bakanlığımız iş birliğiyle tarihi dokularını muhafaza ederek tekrar ayağa kaldıracağız. İnşallah restorasyon projelerinin tamamlanmasıyla şehrimizdeki tarihi miraslarımızı tekrar hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Ayrıca Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürümüz Sayın Taner Beyoğlu’nda da şehrimize kazandırılacak yeni kütüphanelerin müjdesini aldık. Destekleri için Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve ekibine teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.