Kahramanmaraşlılar Maksad muhabbet gecesinde buluştu!

Türküler, şiirler ve şarkılar çalındı söylendi. Kısa ara verilmesi dahi Maksad Muhabbet Olsun gecelerine özlem olduğu gözlendi. Ekinözü Belediye Başkan adayı olarak gösterilen üniversite ve Sultan Kayıkları sahibi Harun Şahin beyin ev sahipliğinde Arnavutköy Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanı Ozan Recep Tecirli sofra sahibi olduğu geceye dostların da ilgisi oldukça yoğundu. Dostlarla Maksad Muhabbet Olsun demeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Bülbül ile Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hakan Şişman, Sosyal Medya Fenomenleri Dernek Başkanı X fenomeni Zeki Bahçe’yle birlikte katıldı. İstanbul Avrupa Yakası 24.İcra Dairesi Müdürü Hakan Karakaş, İl Jandarma Trafik Denetleme ’den Âdem Çukadar ve komutan arkadaşları avukat Mehmet Kesgin ile birlikte katıldı. MARAŞFED Genel Başkanvekili Cuma Köse, TATLIDER Başkan Yardımcısı Hafız Mehmet Yanar, Büyükyapalak Dernek Başkanı Mehmet Özkan ve ARITAŞLILAR Dernek Başkanı Fadime Dağlı ATAK ile birlikte katılım sağladı. Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Halis Marangoz ve Sert Taban Ayakkabı Malzemeleri Üreticisi Şükrü Sert, Afşin Emlak Pakize Pehlivan, Çam Gayrimenkul Abdurrahman Çam, İnşaat Dekorasyon ve Gayrimenkul Yatırımcısı Oytun Biçkes, Agos gazetesi muhabiri ve Televizyon programı sunucusu Hasret Halis, Anadolu Dernek TV ve Ekin TV programcısı ve etkinlik sunucusu Ecevit Yavuz ise Şair Bahtuni olarak tanınan Bahattin Çetin ile beraber katıldı. İki Hafta da bir icra edilen MAKSAD Muhabbet Olsun Gecesine her program bir derneğimiz yönetimiyle birlikte katılırken haftanın sofrasını da üstlenerek geceye katılanlara ikramda bulunuyor.

MAKSAD Muhabbet Olsun Geceleri her hafta bir başka güzel oluyor. MAKSAD kurucu aile sanatçılarımız Ozan Yaşar Gören başkanlığında Cemile Sönmez, Nurettin Yeşil, Arabali Gülşen, fotoğraf sanatçısı Emine Toprak ve Ozan Tecirli katılırken yine kurucu üyelerimizden sesimiz, gazetecimiz Eyüp Kadir Kılcı teknik ekibiyle katılım sağladı. Sosyal medya kanalı 46TV üzerinden 3 saat canlı yayınıyla dünyanın dört bir yanına ulaştırdı.

Maksad muhabbet olsun gecemize misafir olarak katılan Şair Bahtuni ve Bayram Erdoğan şiir okudu. Sultan Kayıkları Harun Şahin beyin isteği üzerine Mahzuni Şerif türküleri okuyan Ozan Recep Tecirli de şiirler okudu. Ayakta alkışlandı. MAKSAD Muhabbet Olsun Gecesi bir sonraki programda buluşmak dileğiyle son buldu. MAKSAD SANAT Topluluğu İstanbul başta olmak üzere Kahramanmaraşlı sanatçı ve sanata değer katanların bir araya gelerek kurduğu bir topluluktur. Tüm sanata değer katan sanatçılarımızı, şair ve yazarlarımızı, sinema ve tiyatro oyuncularımızı, yönetmen ve yapımcılarımızı kısacası Kahramanmaraşlı sanat insanlarımızı MAKSAD SANAT Ailemize katılmaya birlikte çalıp söylemeye davet ediyoruz.