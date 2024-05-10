Başkan Akpınar, “Söz verdiğimiz gibi çalışanlarımızın yanındayız”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, belediye hizmet binasında düzenlenen programında BEM-BİR-SEN Kahramanmaraş Şube Başkanı Necati Kahveci ile yeni Sosyal Denge sözleşmesini imzaladı.

İmza töreni öncesinde bir konuşma yapan Başkan Akpınar, vatandaşın derdiyle dertlenen, çözüm odaklı hizmet üreten çalışanların her daim yanında olduğunu söyledi.

Farklı belediyelerde yüzde 70’lerde devam eden Sosyal Denge ölçüsünü inisiyatif kullanarak yüzde 80’e çıkardığını duyuran Başkan Akpınar, çalışanın hakkını daima teslim edeceklerini belirtti.

Başkan Akpınar, çalışanların büyük bir sevinçle karşıladığı bu artış ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Güler yüzü, çözüm odaklı hizmet anlayışı ve saygısıyla vatandaşa hizmette üstün bir gayret ortaya koyan memurlarımızın her daim yanındayız. Taban uygulaması yüzde 50’lerde olan ve bizlere yüzde 70 seviyelerinde tavsiye edilen Sosyal Denge Sözleşmesini, inisiyatif kullanarak yüzde 80 seviyelerine çıkardık. Bu artış sadece bir rakam değil, çalışanlarımızın ve ailelerinin geleceğine olan yatırımımızın bir ifadesidir. Çalışanlarımızın ortaya koyduğu iş gücüne, özverisine ve sadakatine olan minnettarlığımızı ifade etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.Belediye yönetimi olarak, çalışanlarımızın haklarını her zaman gözetecek ve onların refahını artırmak için çaba göstereceğiz. Dulkadiroğlu Belediyesi yönetimi olarak, çalışanlarımıza teşekkür ederiz ve birlikte daha güzel bir gelecek inşa etmek için kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.”