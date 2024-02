Başkan Okay, “İlk günkü aşkla ve heyecanla yola devam ediyoruz”

Tamamladığı ve ortaya koyduğu projelerle vatandaşın takdirini toplayan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 2024 yerel seçimlerinde partisinden 3’üncü dönemi için aday gösterilmişti. Yoğun seçim çalışmalarına başlayan Başkan Okay, vatandaşların yoğun ilgisine teşekkür etti.

Asrın felaketinde ilçesinin büyük yara aldığını ifade eden Başkan Okay, 1 yıllık sürede bu yaraların büyük ölçüde sarıldığını hatırlattı.

Yeni dönemde hızlı bir şekilde asrın felaketinin izlerini sileceklerini dile getiren Başkan Okay, esnaf ile yaptığı sohbetinde şunları söyledi: “Yaşamış olduğumuz asrın felaketi her açıdan bir sürü kayba neden oldu. Göreve geldiğimizde vatandaşlarımıza bir söz vermiştik. Her zaman, her şartta ve koşulda onların yanında olacaktık. Hamdolsun asrın felaketinde vatandaşlarımızın yanında olduk. Onların her türlü ihtiyacını karşıladık ve karşılamaya devam ediyoruz. Yeni bir dönem için de partimiz şahsımıza adaylık tevdi etti. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de üzerimize düşeni yaparak yolumuza devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın bizden beklentilerini biliyoruz. Önceliğimiz şehrimizin yeniden inşası ve imarıdır. Bu noktada deprem sonrası yoğun bir çalışma başlattık. Bu çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz. Doğukent’ten başlayarak yerinden dönüşüm projeleri hayata geçirdik. Sırasıyla Doğukent’in doğusu ve Güneşevler ile ilgili de çalışmalarımız var. Bu noktada vatandaşlarımızın bizlerden büyük beklentisi var. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada onların bu beklentilerini boşa çıkarmayacağız.”