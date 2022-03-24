Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta gıda güvenliği eğitimi
Kahramanmaraş’ta gıda güvenliği eğitimi
KSÜ, Hentbol 1.Lig Kadın-Erkek Grup Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapıyor
KSÜ, Hentbol 1.Lig Kadın-Erkek Grup...
Kemal Sayar’la Söyleşi Gerçekleştirilecek
Kemal Sayar’la Söyleşi Gerçekleştirilecek
Başkan Okay’dan Down Sendromlular Farkındalık Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Down Sendromlular Farkındalık...
Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı
Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı

Başkan Okay, Muhtarlarla bir araya geldi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş Büyükşehir Muhtarlar Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Okay, yaz aylarında yoğun çalışmalar planladıklarını ifade ederek, “Özellikle asfalt, kilit parke ve sosyal tesis konusunda yoğun bir sezon geçireceğiz” dedi.

Başkan Okay, Muhtarlarla bir araya geldi

Başkan Okay, Muhtarlarla bir araya geldi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş Büyükşehir Muhtarlar Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Okay, yaz aylarında yoğun çalışmalar planladıklarını ifade ederek, “Özellikle asfalt, kilit parke ve sosyal tesis konusunda yoğun bir sezon geçireceğiz” dedi.

24 Mart 2022 Perşembe 10:42
banner459

Sivil Toplum Kuruluşları ile istişare toplantıları kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Muhtarlar Derneği ile bir araya gelen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ortaya koyduğu projeleri anlatarak yeni çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Muhtarların sorunlarını da dinleyen Başkan Okay, yeni sezon ile birlikte yoğun bir çalışmaya gireceklerini kaydetti. Özellikle asfalt sezonunda geçen yıl yoğun bir çalışma yaptıklarını aktaran Başkan Okay, bu sezon asfalt çalışmalarının artarak devam edeceğini kaydetti.

Kilit parke konusunda da yoğun bir çalışma yapılacağını anlatan Başkan Okay, konuşmasında şunları söyledi: “İlçemizin gelişmesi, kalkınması ve daha iyi noktalara gelmesi adına yoğun bir çalışma yapıyoruz. Tüm mahallelerimize eşit hizmet götürmeye çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana çok yoğun alt yapı çalışmaları yaptık. Ancak yeni kurulan bir ilçe olmamız hasebiyle bu çalışmaları ne kadar yapsak yine de az geliyor. Genişleyen ve büyüyen bir ilçeyiz. Bu da doğal olarak yeni alt yapı ihtiyaçları doğuruyor. Muhtarlarımızın en önemli talepleri de bu noktada oluşuyor. Bizler de bu hususta gerekeni yapma adına gayret gösteriyoruz. Bu yaz döneminde yoğun bir çalışma yaparak asfalt ve kilit parke konusunda önemli bir ilerleme kaydedeceğiz. Ayrıca sosyal tesis konusunda da çok önemli çalışmalarımız olacak. Ben en yakın çalışma arkadaşı olarak gördüğüm kıymetli muhtarlarıma istişare toplantımıza katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum.”

 

Anahtar Kelimeler:
Başkan OkayMuhtarlarla Bir Araya Geldi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güven İngiltere’de temaslarda bulundu
Başkan Güven İngiltere’de temaslarda bulundu
İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Çalıştayı Düzenlendi
İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Çalıştayı Düzenlendi
Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası’ndan Kadın Üyelerine Eğitim Semineri
Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası’ndan Kadın Üyelerine Eğitim Semineri
Türkoğlu’nda yeni hizmet binası devreye girdi
Türkoğlu’nda yeni hizmet binası devreye girdi
Trabzon Caddesi’nde Ulaşım Kontrollü Sağlanacak
Trabzon Caddesi’nde Ulaşım Kontrollü Sağlanacak

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber