Başkan Okay, ‘Şehrin tüm dinamikleri germanıcıa için bir araya gelmeli’

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan ve 3 mahalleyi kapsayan Germanicia Antik Kenti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu konuyu sık sık dile getireceğini ifade eden Başkan Okay, Dulkadiroğlu Belediyesi’nin çeşitli çalışmalar yaptığını ifade etti.

Germanicia Antik Kenti’nin büyük bir değer olduğunu hatırlatan Başkan Okay, bu değerin ortaya çıkarılarak turizme kazandırılmasının Kahramanmaraş’ın gelişmesine ve kalkınmasına çok büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Bölgenin büyük bir turizm potansiyeli olduğunu hatırlatan Başkan Okay, bu potansiyelden Kahramanmaraş’ın da istifade edebileceğini anlattı. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak turizmin gelişmesi ve kalkınması adına çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Başkan Okay, “Bölgemizin zenginliklerini gün yüzüne çıkarma adına çaba harcıyoruz. Tarihi ve kültürel değerlerimiz bu zenginliklerin başında gelmektedir. Bu noktada önemli çalışmalar yapıyoruz. Yapılması gereken en önemli çalışmalardan bir tanesiGermanicia Antik Kenti’nin gün yüzüne çıkarılmasıdır. Bu noktada Dulkadiroğlu Belediyesi olarak çeşitli çalışmalar yaptık. Ancak bizim bu çalışmalarımız tavsiye niteliğindedir. Mevcut çalışma ile bu değerin ortaya çıkması çok pahalı ve mağduriyetler oluşturmaktadır. Daha verimli ve vatandaşın da istifade edeceği önerilerimiz var.”

GERMANİCİA KAHRAMANMARAŞ İÇİN BÜYÜK BİR HAZİNEDİR

Germanicia Antik Kenti’nin Kahramanmaraş için büyük bir hazine olduğunu dile getiren Başkan Okay, şunları söyledi: “Germanicia Antik Kentini gün yüzüne çıkarma adına; Koruma amaçlı imar planı yapmalıdır. Koruma amaçlı imar planı yapılırken teknolojiden faydalanarak yeraltı görüntüleme sistemleri kullanılmalı. Çıkacak olan sonuçlara göre imar planı ve turizm yatırımları planlanmalıdır. Yapılacak olan bu çalışmalarla bölgede yaşayan vatandaşlarımızın da istifade edeceği projeler oluşturulmalıdır. Vatandaşa ait alanda mozaik bulunmuş ise, bu alanın koruma altına alınması, vatandaşların geri kalan kısımda turizme hitap edecek projeler yapabilmesi gerekmektedir. Bu çalışmayla bölgede büyük bir hareketlilik oluşacaktır. Bu mozaiklerden bu şekilde istifade edebiliriz. Mozaik bulunanalan cam ile koruma altına alındıktan sonra üzerine veya yanına otel yapılabilir. Bunun örnekleri de mevcuttur. Bu çalışmaları yapabilmemiz için de şehrin tüm dinamikleri bir araya gelmelidir. Ben şahsım adına bu konuyu her yerde dile getirmeyi sürdüreceğim. Şehrin dinamikleri bir araya gelerek birçok konuda başarı sağladı. Bu konuda da büyük bir başarı kaydedeceğimizi düşünmekteyim.”