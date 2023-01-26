Başkan Okay’dan Regaip Kandili Mesajı

Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Manevi duygularımızın yoğunlaştığı, sevgi, saygı, merhamet ve şefkat duygularımızın arttığı mübarek üç ayları idrak ediyoruz. Recep ayının ilk kandili olan Regaip Kandili’ne de ulaştık. Bu mübarek gecede, kendimiz, sevdiklerimiz, şehrimiz, ülkemiz ve tüm İslam alemi için en güzel duaları edelim. Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin, sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Regaip Kandil’inizi en içten dileklerimle kutluyorum.”



