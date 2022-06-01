Başkan Okumuş, Gazi ve Şehit Ailelerinin Bir Kez Daha Takdirini Topladı

İlçe Merkezinde Mahir Ünal caddesi üzerinde bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Türkoğlu Şubesi ve Şehitler Parkı Türkoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen programla açılışı gerçekleştirildi.

Program şehitlerimizin ruhu için okunan Mevlid-i Şerif ve yapılan dua ile başladı.

Açılış konuşmasını yapan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş; Böyle güzel ailelere böyle güzel bir binayı açma şerefine nail olduğum için şükür ediyorum. Açılışını yaptığımız bu şube ve parkımız şehit aileleri ve gazilerimize ait idari bina olacak. Yine Belediyemiz de bu kardeşlerimizin her zaman yanında olacak. Yapılan bu çalışmalar bu ailelerimize verdiğimiz değerin göstergesidir.

Ayrıca buradan bir müjde vermek istiyorum. Türkoğlu’nun Kılılı mahallemizden sonraki girişine büyük bir Selçuklu mimarisinde şehir kapısı ve aynı zamanda ilçemizdeki tüm şehitlerimiz için 3.5 dönümlük alan içerisine de anıt yapıyoruz. Türkoğlu’muzun adına yakışır güzel bir eser olacak. İnşallah 3-4 ay gibi açılışı hep birlikte açacağız. Diyerek konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Türkoğlu Şube Başkanı Ali Sarıboğa ise; Bu Türkoğlu şubemizin açılımasında katkı ve hizmetlerini esirgemeyen değerli Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman Okumuş’a Şehit aileleri ve Gazilerimiz adına teşekkür ederim. Diyerek konuştu.

Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılan hizmetlerin kutsiyetine vurgu yapan, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman ise, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılan hizmetten dolayı Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’a, Valimiz Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri ile birlikte Türk Bayrağı temalı plaket takdim etti.

Plaket takdimi sonrasında konuşan Vali Coşkun ”Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve kıymetli aileleri her zaman başımızın tacıdır, onlar için ne yapsak azdır. Bugün de Türkoğlu Belediyemiz tarafından yapılan Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Türkoğlu Şube Binası ve Şehitler Parkı’nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu kıymetli hizmetlerde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, şehitlerimize rahmet, gazilerimiz ve kıymetli ailelerimize de sağlık ve afiyet diliyorum” dedi.

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman’da yapılan hizmetlerden dolayı Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’a teşekkür etti.

Plaket takdiminin ardından Vali Coşkun ve protokol üyeleri tarafından Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Türkoğlu Şubesi ve Şehitler Parkı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Açılış programına Valimiz Ömer Faruk Coşkun’un yanı sıra Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve hemşehrilerimiz katıldı.