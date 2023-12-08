Başkan Okumuş’tan engelleri ortadan kaldıran hediye!

Göreve geldiği ilk günden beri sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini ortaya koyan ve en iyi uygulayan Başkan Osman Okumuş, ilçedeki engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak ve onlara destek olmayı sürdürüyor. Tamer Yiğit'e akülü araba hediye ederek engelleri bir kez daha kaldıran Başkan Okumuş'un bu adımı, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmaların önemini bir kez daha vurguluyor.

Engelli vatandaşların sosyal hayata daha etkin bir şekilde dahil olmalarını sağlamak adına benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, “Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak, sadece onların bireysel haklarını korumakla kalmaz, aynı zamanda toplumun genel refahını artırır. Bu katılım, toplumun her kesiminin birbirini anlamasını, saygı göstermesini ve dayanışma içinde olmasını sağlar. Bu da, toplumsal birlikteliği ve dayanışmayı güçlendirir” dedi.

Engelli bireylerin sosyal hayata daha etkin bir şekilde katılabilmesi için engellerin kaldırılarak erişilebilirlik standartlarının yükseltilmesi ve toplumun bilinçlendirilmesinin önemine değinen Okumuş, “Engelli bireylerin istihdamda, eğitimde, kültür-sanat etkinliklerinde ve diğer sosyal alanlarda daha fazla yer alabilmeleri için gerekli adımların atılması, toplumsal adaletin sağlanması açısından kritiktir. Engelli bireylerin sosyal hayata daha fazla dahil edilmesi, sadece bir etik sorumluluk değil, aynı zamanda bir toplumun sürdürülebilir kalkınmasının anahtarıdır. Bu nedenle, engelli bireylerle ilgili farkındalığı artırmak, toplumun genel tutumunu iyileştirmek ve herkes için daha adil bir gelecek inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur” ifadelerine yer verdi.

Türkoğlu Lojistik Merkez Konteyner Kentte, depremzedelerle bir araya gelen Okumuş, her gezisinde olduğu gibi yine çocuklarla ilgilendi. Konteyner kentlerin kışa hazırlığı için gerekli çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Osman Okumuş, depremzede vatandaşların sağlık hizmetlerinden gıdaya, eğitimden, altyapıya kadar birçok alanda genel yaşam kalitesi standartlarını artırıcı tedbirler alınması için çalışma başlattı.