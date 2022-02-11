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Başkan Onaran’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı

Uluslararası Gazeteciler İnternet Yayıncıları ve Yazarlar Derneği (UGİYAD) Genel Başkanı Kenan Onaran, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Onaran’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı

Başkan Onaran’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı

Uluslararası Gazeteciler İnternet Yayıncıları ve Yazarlar Derneği (UGİYAD) Genel Başkanı Kenan Onaran, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

11 Şubat 2022 Cuma 18:29
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Mesajında; tüm Kahramanmaraş halkının bir 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’na daha ulaşmanın haklı gururunu, onurunu ve sevincini yaşadığını belirten UGİYAD Genel Başkanı Kenan Onaran, “Aziz milletimiz şanlı tarih boyunca vatanına, bağımsızlığına, milli ve dini değerlerine büyük bir aşkla bağlanmış, onlara yönelen her türlü tehdidi varını yoğunu ortaya koyarak bertaraf etmeyi vazife bilmiştir. İşte bundan 102 yıl önce inandığı değerler ve bağımsızlığı tehdit edilen Maraşlı, dillere destan bir mücadele ortaya koymuş, gösterdiği kahramanlıkla, işgal altındaki tüm Anadolu’ya cesaret aşılamıştır” dedi.

Türk Milli Mücadelesinin Maraş’tan başladığını aktaran Onaran, şu ifadelere yer verdi: “Maraş, istiklal meşalesinin yakıldığı yerdir. 21 Ocak 1920 tarihinde başlayan ve 22 gün süren mücadelede; vatan sevgisini her şeyin üzerinde tutan, istiklali temel yaşam felsefesi haline getiren kahraman ecdadımız kan vererek, can vererek kentimizi işgalden kurtardılar ve 12 Şubat gününü bizler için bayram yaptılar. Bizler de bu toprakların nasıl ne şartlarda kazanıldığını bilerek, ecdadın bu birlik ve beraberlik ruhunu daim kılmalıyız. Onların kararlılığı ve vatan savunmasındaki asil duruşu bizlere örnek olmalıdır. Bütün bunları bir emanet bilmeli ve emaneti yücelterek korumayı kendimize ilke edinmeliyiz. Bu duygularla, milli mücadelemizin kahraman şehitlerini ve ebediyete intikal etmiş gazilerini minnet ve şükranla anıyor, tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerimin düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıldönümünü kutluyorum.”

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Başkan Onaran’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı
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