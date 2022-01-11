Başkan Sarı, ‘Medya büyük bir paya sahiptir’

Merdan Balıkevi’nde gerçekleşen yemek programında konuşan Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, “Özgür, objektif ve ilkeli basın toplumların gelişmesinde yerel ve ulusal medya büyük bir paya sahiptir. Ülkemizin ve Kahramanmaraş’ımızın gelişmesinde çok değerli katkıları olan basın mensuplarımız, her koşulda büyük bir fedakarlıkla kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir” dedi.

Gazetecilerin yaz kış, yağmur çamur demeden her zaman büyük bir fedakarlıkla kamuoyunu bilgilendirmeye çalıştıklarının altını çizen Başkan Sarı, “Pandemi sürecinde de basın mensuplarımız yaptıkları haberlerle toplumsal duyarlılığa katkıda bulunmuş ve kamuoyunu gelişmelerden haberdar ederek çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesine destek oldular. Bu zor dönemde göstermiş oldukları mücadeleden dolayı ayrıca teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylık ve başarılar diliyorum” diye konuştu.