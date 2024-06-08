Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....

Başkan Toptaş’ın Müjdesiyle Belediye Personeli Çifte Bayram Yapacak

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kurban Bayramı öncesi belediye personellerine zam müjdesi verdi. Başkan Toptaş, Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesi ile imzalanan anlaşmayla en düşük işçi maaşını28 bin TL’ye çıkardıklarının müjdesini verirken, geriye dönükişçilerin alacaklarının bir kısmının da bayramdan önce yapılacağını söyledi.

Başkan Toptaş’ın Müjdesiyle Belediye Personeli Çifte Bayram Yapacak

Başkan Toptaş’ın Müjdesiyle Belediye Personeli Çifte Bayram Yapacak

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kurban Bayramı öncesi belediye personellerine zam müjdesi verdi. Başkan Toptaş, Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesi ile imzalanan anlaşmayla en düşük işçi maaşını28 bin TL’ye çıkardıklarının müjdesini verirken, geriye dönükişçilerin alacaklarının bir kısmının da bayramdan önce yapılacağını söyledi.

08 Haziran 2024 Cumartesi 09:30

Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Onikişubat Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında geçmiş dönemden kaynaklı anlaşmazlığın mahkeme sürecinin uzlaşıyla sonuçlandığını duyurdu.

Belediye Konferans Salonu’nda çok sayıda işçinin katıldığı törende Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ile Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ belediye personeline müjdeyi verdi.

Başkan Toptaş, Onikişubat Belediyesi’nin kadrolu çalışanlarının sözleşmeden kaynaklı alacaklarının ödeneceğini ve maaşlara iyileştirme yapılacağını söyledi.

“Çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik, ezdirmedik hamdolsun”

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde çalışanları enflasyona ezdirmediklerini dile getiren Başkan Toptaş, “Önceki sözleşmeden kaynaklı bazı anlaşmazlıklar vardı. Biz şunu söyledik. Bizim çalışma arkadaşlarımızla aramızda herhangi bir anlaşmazlık olamaz. Çalışanlarımızın geçmiş dönem Toplu İş Sözleşmesi’nden kaynaklı mağduriyetini gidermek amacıyla sendikamızla yaptığımız görüşmeler neticesinde güzel bir haberi vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki alın teri, emek bizim için kutsaldır. Bu sebeple, Onikişubat’ımız için taş üstüne taş koyan, kalkınmamızda ve büyümemizde emekleri olan işçilerimizin refahını kendi meselemiz olarak gördük.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradesiyle, her fırsatta defaatle dile getirdiği gibi, hiçbir çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik, ezdirmedik hamdolsun. Protokolümüzün ortak akıl ve istişare anlayışımıza uygun bir şekilde yürütüldüğünü özellikle vurgulamak isterim. Bugünkü protokolümüzde de gereken tüm mali ve sosyal dengeleri korumaya azami hassasiyet gösterdik” ifadelerini kullandı.

“En düşük işçi maaşını ise 28.000 TL’ye çıkartıyoruz”

En düşük işçi maaşını 28 bin TL’ye çıkardıklarını ve anlaşmazlıktan kaynaklı alacakların ödeneceğini anlatan Başkan Toptaş, “Bu süreçte de önceliğimiz her zaman olduğu gibi yine çalışanlarımızın refahı oldu. İmzaladığımız protokolle birlikte toplu iş sözleşmesinden kaynaklı çalışanlarımızın maaş farklarını gidererek bayram öncesi ödemelerini gerçekleştiriyoruz. Belediyemizde en düşük işçi maaşını ise 28.000 TL’ye çıkartıyoruz.İnşallah bundan sonraki süreçte de yapacağımız iyileştirmelerle mesai arkadaşlarımızın yaşam standardını çok daha yukarı taşımanın gayretini vereceğiz. Bu anlamda Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ ve yönetimi başta olmak üzere; sürece katkı veren herkese teşekkür ediyorum.Protokolümüzün çalışma arkadaşlarımız ve kıymetli aileleri başta olmak üzere tüm taraflara, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Başkanımızın jestine çok çalışarak karşılık vereceğiz”

Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ da yaptığı konuşmada Başkan Toptaş’ın jestine karşılık en iyi şekilde çalışacaklarını belirterek, “Biz hakkımızı aldık. Başkanımızdan Allah razı olsun. Önümüz Kurban Bayramı, o hassasiyeti de Başkanımız gösterdi. Başkanımızdan memnunuz ve güveniyoruz. Önümüzde güzel, aydınlık, mutlu ve uzun günler var. Tüm çalışanlarımız adına Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Personelin sevinç gösterileriyle karşılaşan Başkan Toptaş, toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Toptaş’ın Müjdesiyle Belediye Personeli Çifte Bayram Yapacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta otomobil önce bariyerlere sonra tır dorsesine çarptı: 1 yaralı
Kahramanmaraş’ta otomobil önce bariyerlere sonra tır dorsesine çarptı: 1 yaralı
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, Üniversite Öğrencilerinin Final Heyecanına Ortak Oldu
Başkan Toptaş, Üniversite Öğrencilerinin Final Heyecanına Ortak Oldu
Başkan Toptaş; Onikişubat’ımızın Yollarını Daha Konforlu Hale Getireceğiz
Başkan Toptaş; Onikişubat’ımızın Yollarını Daha Konforlu Hale Getireceğiz
Başkan Cüce Arslanbeyi ölüm yıldönümünde kabri başında andı!
Başkan Cüce Arslanbeyi ölüm yıldönümünde kabri başında andı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber