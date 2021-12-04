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Başkonuş yaylasına ödül!

Kahramanmaraş turizminin önemli noktalarından biri olan Başkonuş Yaylası ödül aldı.

Başkonuş yaylasına ödül!

Başkonuş yaylasına ödül!

Kahramanmaraş turizminin önemli noktalarından biri olan Başkonuş Yaylası ödül aldı.

04 Aralık 2021 Cumartesi 13:31
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Dünyaca ünlü Seyahat Acentası olan TripAdvisor kullanıcıları tarafından yapılan yorumları dikkate alarak Kahramanmaraş'ta Başkonuş Yaylasına "Travelors' Choice 2021" ödülü verdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kahramanmaraş’ın ismini duyurmanın gururunu yaşadığını belirten Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı, TUTAP Bölge Koordinatörü Serhan Erdoğanyılmaz, "Dünyaya bir kez daha Kahramanmaraş ismini duyurmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Tripadvisor gibi uluslararası bir mecradan 'Travelors Choice 2021' ödülünü almak ve böyle bir mecrada Kahramanmaraş ismini yükselen marka değeri olan Başkonuş Yaylası ile duyurmak gurur verici.

Ailemize ve tüm Başkonuş ekibine çok teşekkür ederim. Kahramanmaraş’ımızı tüm dünyada natgeo‘dan sonra tripadvisor ‘da da temsil etmekten çok mutluyuz. Kahramanmaraş’ın turizmde dünyaya açılan kapısı olmaya devam edeceğiz." dedi.

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Başkonuş Yaylasına ödül!
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