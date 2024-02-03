Büyükşehir’den 5 ve 6 Şubat’ta ücretsiz ulaşım hizmeti!

Paydaş kurumlar iş birliğiyle 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümü dolayısıyla bir dizi anma programı gerçekleştirecek olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, asrın felaketinde ahirete irtihal eden yakınlarını kabirleri başında ziyaret etmek isteyen vatandaşların Kapıçam Şehir Mezarlığı’na ulaşımını sağlamak için 5 ve 6 Şubat tarihlerinde ücretsiz toplu taşıma seferleri düzenleyecek.

5 Şubat Pazartesi ve 6 Şubat Salı günü saat 12.00 – 14.00 ve 16.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve konteyner kentlerden Kapıçam Şehir Mezarlığı’na hareket edecek otobüsler; 13.30 – 15.30 ve 17.30 saatlerinde ise tekrar dönüş yapacak.

Ayrıca 6 Şubat Salı günü gece saat 03.00’da NFK Kültür Merkezi ve konteyner kentlerden hareket edecek otobüsler, saat 05.00’da Kapıçam Şehir Mezarlığı’ndan geri dönecek.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; asrın felaketinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programına https://kahramanmaras.bel.tr/haber/2024/02/03/asrin-felaketinin-yil-donumunde-anma-programi-duzenlenecek, Kapıçam Şehir Mezarlığı’na ücretsiz toplu taşıma hizmeti sağlayacak araçların hareket yeri ve saatine ise https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/02/01/kapicam-sehir-mezarligi-otobus-saatleri-5-6-subat internet adreslerinden ulaşılabileceği belirtildi.