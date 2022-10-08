Büyükşehir’den amatör spor kulüplerine 2 milyon tl destek!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 3-9 Ekim Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen “Sporun Enleri Ödül Gecesi” etkinliğine katıldı. Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen programda Başkan Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Ekrem Karaoğlan, kulüp başkanları, yöneticiler, antrenörler ve sporcular yer aldı. Programda yaptığı konuşmada amatör spor kulüplerine sağlanan desteklerin önemine değinen Başkan Güngör, “Amatör Spor Haftası kapsamında gerçekleştirilen bu programda bizlerle birlikte olan tüm yöneticilerimize, antrenörlerimize ve sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten amatörler Türk sporunun kalbidir. Eğer amatör yoksa profesyonel de olmaz. Amatör spor kulüplerimizi destekleyerek hem onların hem de profesyonel sporun gelişmesini sağlayabiliriz. Bu şekilde kolektif başarıya ulaşılacağını düşünüyorum” dedi.

Türkiye’ye Örnek Oldu

Programın açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Ekrem Karaoğlan, “Büyükşehir Belediyemizin amatör spor kulüplerine sağladığı maddi ve manevi desteklerin tüm spor kulüplerimizi çok memnun ettiğini belirtmek istiyorum. Başkanımız Hayrettin Güngör ve ekibi, amatör spor kulüplerine maddi destek kapsamında bir çizelge hazırladılar. Büyükşehir Belediyemizin bu projesi Türkiye’deki diğer ASKF Başkanları tarafından da büyük bir gıptayla karşılanıyor. Amatör spor kulüplerine sağladığı maddi ve manevi desteklerle Türkiye’ye örnek olan Hayrettin Güngör Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti.

Kahramanmaraş Çok Büyük Sporcular Yetiştirdi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz programda yaptığı konuşmada, “Amatör Spor Haftası’nı iki yıldır çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Bugün de kıymetli sporcularımızla, antrenörlerimizle ve yöneticilerimizle bir araya geldik. Kahramanmaraş geçmişte olduğu gibi günümüzde de çok büyük başarılara imza atan sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Kahramanmaraş’tan daha çok sayıda dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonlarının çıkacağına inanıyorum. Bizler de spor kulüplerimiz ve sporcularımız için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

2 Milyon TL Destek

Büyükşehir Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerine bu yıl 2 Milyon TL’lik maddi destek sağlanacağını müjdeleyen Başkan Hayrettin Güngör, “Kahraman şehrimizin kahraman sporcuları ulusal ve uluslararası arenada şehrimizi temsil etmeye, elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Yerel yönetimler olarak bizler de imkânlarımız ölçüsünde amatör kulüplerimize ve sporcularımıza destek olmaya gayret ediyoruz. Amatör spor kulüplerimizi destekleme noktasında bir model oluşturduk. Buna Kahramanmaraş modeli diyoruz. Geçtiğimiz yıl amatör spor kulüplerimize 1,2 Milyon TL’lik maddi destekte bulunduk. Bu sene desteklerimizi artırarak 2 Milyon TL’ye çıkarıyoruz. Amatör spor kulüplerimize hayırlı olsun. Ayrıca oluşturduğumuz model çerçevesinde kulüplerimizin ve sporcularımızın başarıları arttıkça sağladığımız destekler de artacak” diye konuştu.

Ciddi Aşama Kat Ettik

Başkan Hayrettin Güngör konuşması, “Şehrimizde özellikle futbol sahaları açısından geçici sıkıntılar yaşıyoruz. Onikişubat ve Hanefi Mahçiçek Stadyumlarımızda dönüşüm projelerimiz devam ediyor. Her iki projemizde de çok ciddi aşamalar kat ettik. İnşallah kısa süre içinde yeni spor kompleksimizi şehrimize kazandıracağız. Spor kompleksimiz içerisinde amatör spor kulüplerimiz için sahalar, bireysel spor alanları, tam olimpik yüzme havuzu ve çeşitli sosyal donatı alanları yer alacak. Kılavuzlu Millet Bahçesi’nde bulunan sahamızı da amatör spor kulüplerimizin hizmetine sunacağız” cümleleriyle noktaladı. Program Başkan Hayrettin Güngör ve protokol üyelerinin, 2022 yılında ulusal ve uluslararası arenada başarı elde eden sporculara plaket takdimiyle noktalandı.