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Çağlayanceritliler iftar sofrasında buluştu!

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde iftar coşkusu yaşandı.

Çağlayanceritliler iftar sofrasında buluştu!

Çağlayanceritliler iftar sofrasında buluştu!

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde iftar coşkusu yaşandı.

11 Nisan 2022 Pazartesi 11:46
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Çağlayancerit Belediyesinin düzenlediği iftar yemeğinde, meydanda toplanan ilçe halkı birlik ve beraberlik için oruçlarını açtı.

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, iftarda vatandaşlarla bir araya geldi. İftar öncesinde vatandaşlara yemek dağıtan Sarıaltun, günün anısına birçok genç ve aileyle fotoğraf çektirdi. Sarıaltun, meydandaki masalarda orucunu açmak için bekleyen vatandaşları tek tek gezerek sohbet etti.

İftar yemeğine İçişleri Komisyon Başkanım Celalettin Güvenç, İlçe Kaymakamı Asım Özdemir, MHP Kahramanmaraş ilçe başkanları, MHP İl Başkan yardımcısı Şehri Gazi, ülkü ocakları başkanı ve vatandaşlar katıldı.

İftarla ilgili konuşan Başkan Sarıaltun, “Ramazan’ın bereketiyle güzel ilçemizde #İFTAR yemeğinde hep beraberiz;

İçişleri Komisyon Başkanım Celalettin Güvenç, Karayolları 5.Bölge Müdürü Mehmet Fidan başta olmak üzere bizleri bu anlamlı günde yalnız bırakmayan birbirinden değerli katılımcılara ve halkıma, ilçem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum.” Dedi.

İftar yemeğinin ardından Başkan Sarıaltun ve beraberindeki heyet Muhsin Yazıcıoğlu Camiinde Teravih Namazı kıldı.

Namaz sonrası cami cemaatiyle buluşan Sarıaltun, vatandaşlara tatlı ikram etti.

Gecenin son programında ise Merkez Millet Konağında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbette bulundu.

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Çağlayanceritliler Iftar Sofrasında Buluştu!
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