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Canlı Hayvan Borsası’na ücretsiz ring seferleri başladı!

Büyükşehir Belediyesi, kurbanlık alacak vatandaşların Canlı Hayvan Borsası’na ulaşımını sağlamak için ücretsiz ring seferleri düzenliyor. Ring seferleri 15 Haziran Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Canlı Hayvan Borsası’na ücretsiz ring seferleri başladı!

Canlı Hayvan Borsası’na ücretsiz ring seferleri başladı!

Büyükşehir Belediyesi, kurbanlık alacak vatandaşların Canlı Hayvan Borsası’na ulaşımını sağlamak için ücretsiz ring seferleri düzenliyor. Ring seferleri 15 Haziran Cumartesi gününe kadar devam edecek.

10 Haziran 2024 Pazartesi 16:25

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şehirde hazırlıklarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi,kurbanlık alacak vatandaşların Canlı Hayvan Borsası’na ulaşımını sağlamak için ücretsiz ring seferlerinin başladığını duyurdu.

15 Haziran’a kadar devam edecek ücretsiz ring seferleri; Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünden başlayıp Büyükşehir Belediyesi, Madalyalı Kavşak, Şehirler Arası Otobüs Terminali güzergâhını takip ederek Canlı Hayvan Borsası’na ulaşım sağlayacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünden 10.00 – 12.00 – 14.00 ve 16.00 saatlerinde hareket edecekler otobüsler;11.00 – 13.00 – 15.00 ve 17.00 saatlerinde ise Canlı Hayvan Borsası’ndan geri dönüş yapacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada,toplu ulaşım ile ilgili 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp hattından bilgi alınabileceği belirtildi.

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Canlı Hayvan Borsası’na ücretsiz Ring Seferleri Başladı!
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