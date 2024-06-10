Onikişubat’ta O arter 1 gün süreyle trafiğe kapalı olacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi,Onikişubat Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’nde bulunan 66012. Sokak’ta gerçekleştirilecek asfalt çalışmaları nedeniyle arterin 11 Haziran Salı günü saat 08.00 ile 12 Haziran Çarşamba günü saat 08.00 arasından trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, Onikişubat Belediyesi tarafından arterde gerçekleştirilecek çalışmalar sırasında ulaşımda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi ve ulaşımda alternatif güzergâhların kullanılmasının önem arz ettiği belirtildi.