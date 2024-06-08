ÇEVREFEST’te Kahramanmaraş standına büyük ilgi!

Daha yaşanabilir bir Kahramanmaraş noktasında tüm alanlarda olduğu gibi daha temiz doğa ve çevre noktasında da çeşitli projeler üreten, her yaştan vatandaşın gelerek vakit geçirebileceği ve yaşayan yeşil alanların sayısını sürekli artıran, çevre bilinci oluşturulması için çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen ÇEVREFEST’te yerini aldı. “Hepimizin Bir Dünyası Var” temasıyla Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen festivalde kurulan stantta; Büyükşehir Belediyesinin çevreci yatırımları, katı atık ve atıksu tesisleri ile yapımı devam eden projeler katılımcılara tanıtılıyor. Ayrıca stantta, Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetleri, geleneksel el sanatları, tarihi ve kültürü de misafirlerle buluşturuluyor. Şehrin coğrafi işaretli ürünlerinin de tanıtıldığı Büyükşehir Belediyesinin standı, katılımcıların ilgi odağı oldu.

Başkan Görgel: “Şehrimizin Değerlerini Katılımcılara Tanıtıyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Mevlüt Kurt ile birlikte ÇEVREFEST’te Büyükşehir Belediyesinin standını ziyaret ederek bilgiler aldı. Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, “Yeni Kahramanmaraş’ı imar ve inşa ederken çevreye duyarlı, daha temiz ve daha yaşanabilir bir kent olmasına özellikle dikkat ediyoruz. Yeşil alanlarımızın sayısını artırıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sıfır atık konusunda da çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. 13 bin öğrencimize bu konuda eğitim verdik. İnşallah bu sayıyı daha da artıracağız. 2016 yılından beri şehrimize hizmet eden bir katı atık bertaraf tesisimiz var. Şimdi bir tane de kuzey ilçelerimize kazandırıyoruz. Bu iki tesisle beraber Kahramanmaraş’ımızda vahşi depolama sorunu kalmayacak. Çevre sağlığı için toplu ulaşımda hibrit otobüslere geçiş yapıyoruz. Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 9 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek ÇEVREFEST’te şehrimizi daha yakından tanımak isteyen tüm vatandaşlarımızı Büyükşehir Belediyemizin standına bekliyoruz” ifadelerini kullandı.