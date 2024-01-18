Ceyhan, seçim startını baba ocağından verdi!

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler için partilerin aday belirleme çalışmaları kapsamında, Yeniden Refah Partisi Onikişubat Belediye Başkan Adayı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan gösterilmişti. Ceyhan seçim çalışmalarına, özel bir anlam katmaya karar vererek baba ocağı olan Kızıldamlar Mahallesi’nden başladı. Beraberinde, Yeniden Refah Partisi Onikişubat İlçe Başkanı Şahin Us ve ekibiyle birlikte Kızıldamlar Mahallesi’nde yoğun bir coşkuyla karşılanan Ceyhan’ın bir sonraki durağı ise Fatmalı Mahallesi oldu. Yapılan ziyaretler sonrası mahalleli de olumlu bir etki bırakan Ceyhan, Onikişubat’a dair hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlatarak vatandaşlardan destek istedi.

KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK OLACAK

Belediye Başkanı olduğu takdirde kapısının daima açık olacağını belirten Ceyhan, şu ifadeleri kullandı; “Burada, ailemin ve bu şehrin çocuğu olarak sizlerin karşısına çıkıyorum. Bu şehirde doğdum, büyüdüm ve bu sokaklarda hayaller kurdum. Şimdi ise bu şehri daha yaşanabilir, daha güzel bir yer haline getirmek için buradayım. 31 Mart günü sandık başına gideceğiz. Bizler bu sorumluluğu aldık ve aday olduk. Ekibimizle, teşkilatımızla, partimizle ve sizlerin desteğiyle tabii her şeyden önce Rabbim'in izniyle inşallah belediye başkanı olacağız. Bizim belediyecilik anlayışımız gönül belediyeciliği. Bizim kapımız her zaman açık olacak.

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE KARŞIYIZ

Sebepsiz zenginleşmeye karşı olacağız. Biz servete, mala, mülke, zengin olmaya karşı değiliz. Rabbim ne diyor, Serveti dilediğime, ilmi çalışana verdim’ diyor. Biz ona karşı değiliz ama sebepsiz zenginleşmeye karşıyız.

SİZLERİN AYAĞINIZA GELECEĞİZ

Onikişubat Belediyedesi’nin personel kontenjanı 733 ama şu anda orada çalışan sayısı 2 bin 400. 1 tanesi bile Fatmalı’ya Kızıldamar’a, Kurtlara, Cüceli'ye gelmiyor. Biz sizlerin ayağınıza geleceğiz, gerekeni yapacağız. Sizler gelmeyeceksiniz. Şuan da 138 mahalle var, 4-5 mahalle daha eklenecek. Her mahalleye birer personel tahsis etsek her ay periyodik olarak, mahallelinin dertlerini dinleyip bizlere iletmeleri çok mu zor? Zor değil, fakat bunlar için irade lazım, çalışkanlık lazım, sorumluluk lazım.

GÖNLÜMÜZDE OLAN AKLIMIZDA DA OLACAK

Siz yoksanız bir kişi eksiğiz. Eğer inanmıyorsanız bize oy vermeyin, inandığınız yere verin. Elinizi vicdanınıza koyun. Artık bu bir vatan millet meselesidir. Artık ya sesimizi çıkartacağız ya da bunları kabul edip tutup oturacağız, başka yolu yok. Artık bir değişim lazım. Artık bir farklı bakış lazım. Artık farklı bir dokunuş lazım. Artık farklı bir adım lazım, proje lazım. Ama önemlisi artık halkla birleşen, halkı anlayan, onun derdini anlayan yönetimler lazım. Dediğim gibi gönül belediyeciliği. Gönlümüzde olan aklımızda da olacak. Aklımızda olanı projemizle sahaya atacağız, masaya yatıracağız.

KÜRTLER AVŞARI’NDAN CÜCELİYE KÖPRÜ KURACAĞIZ

Projelerimiz içerisinde ilk projem Kürtler Avşar'ında en uygun yerden, üniversitenin oradan Avşar'dan karşı Cüceli'ye ilk köprüyü kuracağız. Şehri, bu mahallelere daha hızlı ve daha etkin bağlayacağız. Rabbim bu noktada bizlere yardım etsin. Ama söylüyorum sizlerden oy almadan, sizler oyunuzu bize vermeden, biz bunu gerçekleştiremeyiz.”