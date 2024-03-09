Cumhur İttifakı Onikişubat Başkan Adayı Toptaş Projelerini anlattı!

Cumhur İttifakı Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, Şairler Tepesi’nde düzenlenen programdaprojelerini açıkladı. AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, MHP Onikişubat İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı ile Cumhur İttifakı teşkilatlarının da yer aldığı programda Başkan Adayı Hanifi Toptaş; altyapıdan ulaşıma, kentsel dönüşümden, ticaret alanlarına, turizmden restorasyon çalışmalarına, sosyal yardımdan kırsal kalkınmaya tüm alanlarda hayata geçirilecek projelerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Yerinde Dönüşüm Ofisleri

İlk hedefinin 6 Şubat depremlerinin getirdiği etkileri ortadan kaldırmak olduğunu belirten AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, “Güçlendirilmesi mümkün olan orta hasarlı yapılarla ilgili ruhsatlandırma sürecini tamamlayacağız. Güçlendirmesi mümkün olmayan orta ve ağır hasarlı yapıların yerinde dönüşüm sürecini hızlandıracağız. Bu kapsamda kuracağımız Yerinde Dönüşüm Ofisleri ile hak sahipliği, parselin imar plan koşulları, mimari özelliklerin bilgilendirilmesi, ruhsat aşamalarının hızlandırılması, sözleşmelerin hazırlanması, kredi ve hibe kullanım süreçlerinin takibini yaparak Bakanlık ve belediyemiz garantörlüğünde yerinde dönüşümlerin hızlıca tamamlanmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Kentsel Dönüşüm Master Planı ve Yeni İmar Planları

Onikişubat’ın Kentsel Dönüşüm Master Planı’nın hazırlanacağını, yatay mimari ilkelerine uygun imar planı revizyonu ve yeni imar planları oluşturacaklarını da belirten Toptaş, “Daha güven ve huzurla yaşayacağımız Onikişubat için Kentsel Dönüşüm Master Planımızı hazırlayacağız. 6 Şubat sonrasında barınma sorununun giderilmesinde ilçemizin ihtiyaç ve önceliklerine duyarlı bir yaklaşım benimseyeceğiz. Dağınık yerleşimin olduğu mahallelerimizdeki yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Paydaşlarımız ve meslek odalarımızla yeni imar planlarımızı oluşturacağız. Çevre ve insan odaklı bir ilçe planlaması yaparak Onikişubat’ı daha dirençli ve güvenli hale getireceğiz” dedi.

Oto Sanayi Sitesi ve Mobilya Showroom Merkezi

Onikişubat için Oto Sanayi Sitesi ile Mobilya Showroom Merkezi projesini de açıklayan Hanifi Toptaş, “İlçemizde ilk olacak Oto Sanayi Sitesi,düzenli yapısı ve sosyal donatı alanlarıyla esnafımız ve vatandaşlarımıza nefes aldıracak. Bünyesinde kuracağımız Çıraklık Okulu ile sektöre istihdam da sağlayacağız. Yine şehrimizde ilk olacak Mobilya Showroom Merkezi’ni de sektöre kazandırmayı hedefliyoruz. Esnafımızın rahat edeceği vatandaşlarımızın da güvenle alışveriş yapabileceği bir kompleks olacak. Bu iki projemizle de ilçemizdeki işyeri stoğunu artırmayı, kira fiyatlarını da düşürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Turizm Master Planı

Şehrin turizm potansiyelini daha da artırma hedefiyle Turizm Master Planı oluşturacaklarına da vurgu yapan Toptaş, “Onikişubatımız çok çeşitli doğal güzelliklere sahip. Bu kapsamda hem potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirmek hem de sektörün gelişimine katkı sağlamak amacıyla Turizm Master Planı’mızı oluşturacağız. Paydaşlarımızla doğal ve kültürel mirasımızı koruyarak geliştirecek, turizm altyapımızı güçlendireceğiz. İlçemizin turizmdeki rekabet gücünü artıracak, ilçe ekonomisine katkı sağlayacağız” dedi.

Alternatif Kırsal Yaşam Alanları

Toptaş, “Hemşehrilerimizin önemli beklentilerinden biri de alternatif kırsal yaşam alanları. Şehrimizde bağ evi kültürü var. Bizler de bu projelerimizle hemşehrilerimizin bu taleplerine karşılık vereceğiz. İlçemizde belirleyeceğimiz alanlarda planlarımızı yaparak her bütçeye uygun, küçükten büyüğe 3 tip parsel oluşturup, sosyal donatıları içerisinde barındıran, bir yapısal örnekle ‘Kır Kent’ projemizi hemşehrilerimize sunacağız. İlçemizin farklı noktalarında ‘Kır Kent’ oluşturacağız” diye konuştu.

Restorasyon ve Sokak Sağlıklaştırma

Onikişubat’ın tescilli yapılarını da bir bir ayağa kaldıracaklarını belirten AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, “Şehrimizi simgeleyen tarihi yapılarımızı bir bir ayağa kaldıracağız. Tescilli yapılarımızı restore ederek aktif kullanıma açacağız. Restorasyonları tamamlanan binalarımızı, tarihi dokusuyla öne çıkan sokaklarımızı yeniden canlandıracak, kültür mirasımızı gelecek nesillere en güzel şekilde aktaracağız” dedi.

Yeşil Onikişubat

İlçedeki kişi başına düşen yeşil miktarını artıracaklarını, mevcut yeşil alanlarda da gerekli bakım ve düzenlemelerin yapılacağını da belirten Toptaş, “İlçemizde, vatandaşlarımızın kolay erişebileceği, aktif yeşil alanlar oluşturacağız. Mevcut alanları ise yeniden düzenleyecek, sokaklarımızın birer parçası haline getireceğiz. Temizlik, bakım ve güvenlik yapılanmamızı daha güçlendirerek Onikişubat’ta görüntü kirliliğinin önüne geçeceğiz” diye konuştu.

Yeni Ulaşım Yatırımları

Sokak Sağlıklaştırma, Kırsal Yol Yenileme ve Otopark projelerinden de bahseden Hanifi Toptaş, “Parklanma sorunu yaşanan bölgelerde düzenlemeler yaparak yeni otopark alanları oluşturacağız. Yol yapım ve bakım kapasitemizi daha da güçlendireceğiz. Sorumluluk alanımızdaki yolları bir bir yenileyeceğiz. Altyapı kurumlarıyla koordineli olarak sokaklarımızı ilçemize yakışır hale getireceğiz. Kırsal mahalle yollarımızla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirecek, tüm eksiklikleri gidereceğiz. Kırsaldan ilçe merkezine, daha ulaşılabilir Onikişubat için hazırız” dedi.

Onikişubat Kütüphanesi ve Çok Amaçlı Spor Tesisi

Gençlik ve spor yatırımlarıyla fark yaratmak istediklerini belirten AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Toptaş, “İlçemize Kahramanmaraş’ın en büyük kütüphanesini kazandıracağız. Gençlerimizin rahatlıkla erişebileceği, teknolojik donanımı yüksek, e-spor alanları gibi interaktif hizmetler de vereceğimiz kompleksi gençlerimize armağan etmek istiyoruz. Yine bireysel ve takım sporlarına imkan sağlayacak Çok Amaçlı Spor Tesisi’ni de ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Sosyal Belediyecilikte Onikişubat Modeli

Sosyal belediyecilikte de fark yaratmak istediklerini belirten Hanifi Toptaş, “Onikişubatlı gençlerimizin yuvalarının temellerini sağlam atabilmeleri için destekleyeceğiz. Kuracağımız Aile Yaşam Merkezi ile gençlerimizin, yaşlılarımızın ve kadınlarımızın daima yanlarında olacağız. Onikişubat’ımıza standartları çok yüksek bir Engelsiz Yaşam Merkezi kazandıracağız. Özel gereksinimli vatandaşlarımız ve ailelerine hizmet verecek tesisimizle engelleri bir bir aşacağız” dedi.

Mobil İletişim Araçları

Hanifi Toptaş, “Belediyemiz bünyesinde Mobil İletişim Araçları oluşturacağız. Özellikle kırsal mahallelerimiz için yerinde hizmet imkanı sağlayacağız. Mahallelerimizi belirli periyotlarla ziyaret edecek iletişim araçlarımızda vatandaşlarımız belediye ile ilgili tüm işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirecek” diye konuştu.

Kent Bilgi Sistemi

Belediyecilikte dijital devrim gerçekleştireceklerini de belirten Hanifi Toptaş, “Belediyemizin tüm hizmetlerini, çağımıza uygun bir şekilde dijital ortama taşıyacağız. Vatandaşlarımız tek tıkla belediyesine ulaşabilecek, tüm işlemler online gerçekleşecek” dedi.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi

AK Parti Onikişubat Başkan Adayı Toptaş, “Sokaktaki canlarımız için sıcak bir yuva oluşturacağız. Tüm imkanlara sahip olacak tesisimizin kapıları vatandaşlarımıza ardına kadar açık olacak. Sokak hayvanları için bakım ve sahiplendirme çalışmalarımızı bu tesisimizle gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Kırsal Kalkınma

Cumhur İttifakı Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, kırsal kalkınma modeliyle çiftçi ve üreticinin daima yanında olacaklarını açıkladı. Toptaş, “Tarımsal üretimin artmasına katkı sağlayacağız. Desteklerimizle çiftçimizin, üreticimizin yanında olacağız. Kırsal mahallelerimizin üretim potansiyelini daha da artıracağız. Tarım şehri Onikişubat için hazırız, kararlıyız” dedi.

Doğal Ürünler Pazarı

Kırsal mahallelerdeki üreticiler ile vatandaşları doğrudan bir araya getirecekleri ‘Doğal Ürünler Pazarı’ projesini de açıklayan Toptaş, “Onikişubatlı çiftçilerimize destek olacak, doğrudan vatandaşlarımızla buluşturacağız. İnşa edeceğimiz Doğal Ürünler Pazarı ile çiftçimizin yüzü gülecek, vatandaşımız güvenle alışverişini yapacak. Hem çiftçimiz hem de hemşehrilerimiz kazanacak” diye konuştu.

Bitki Üretim Merkezi

İlçede kadın istihdamını artıracak önemli bir projeyi daha hayata geçirmeyi planladıklarını belirten Hanifi Toptaş, “Kuracağımız Bitki Üretim Tesisi’nde üreteceğimiz tohum ve fideleri kadın girişimcilerimize ücretsiz ulaştıracağız. Sağlayacağımız alım garantisiyle kadınlarımız üretecek, Onikişubat’ımız kazanacak” ifadelerini kullandı.