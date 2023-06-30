Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ‘Kahramanmaraş, kalkınmanın merkez üssü olacak’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere şehre gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile ‘Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve İş İnsanları Buluşması’ programına katıldı. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile iş insanlarının da yer aldığı programda konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “6 Şubat’ta yaşadığımız büyük afetin ardından hep birlikte bu günlere geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet millet el ele şehirlerimizin imarı ve inşası noktasında gayret ediyoruz. Kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası noktasında süreçler sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile yerinde dönüşüm noktasında da koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde bu noktada da önemli bir aşama kat edilecek. Mikrobölgeleme çalışmaları tamamlandı. İnşallah bakanlığımızın açıklayacağı rapor doğrultusunda bizler de imar planlarımızı revize ederek süreci hızlı bir şekilde yürüteceğiz” cümlelerini kaydetti.

Asrın Felaketine Asrın Dayanışmasıyla Karşılık Veriyoruz

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bir taraftan ekonomisiyle, üretimiyle ülkemizi güçlendirme yönünde gayret gösterirken bir taraftan da deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya devam ediyoruz. Üst üste yaşanan depremlerden 11 ilimizdeki yaklaşık 14 milyon insanımız etkilendi. Asrın felaketine biz de asrın dayanışmasıyla karşılık veriyoruz. Devlet millet olarak el ele inşallah bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Şu anda odağımızda afetzedelerin barınması, üretim ve ticaretin hareketlenmesi ve şehirlerin en sağlam şekilde yeniden inşası var. Bu noktada emek veren sivil toplum kuruluşlarımıza ve iş insanlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ekim Ayında Kalıcı Konutların Teslimine Başlanacak

Yapımına başlanan kalıcı konutların Ekim ayında hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını vurgulayan Cevdet Yılmaz, “Kahramanmaraş çok önemli bir üretim ve ihracat merkezi. Dolayısıyla ilimizde sosyal ve ticari hayatın ayağa kaldırılması, normalleşmesi ve daha üretken bir ekonominin inşası da temel başlıklarımız arasında yer alıyor. Kahramanmaraş’ta 43 konteyner kent yerleşime açılmış durumda. Toplam 20 bin 878 konteyner kuruldu. Diğer taraftan kira ve taşınma yardımlarıyla vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Kalıcı konutların inşası devam ediyor. Hedefimiz sağlam zeminlerde sağlam binalar inşa etmek. Bu hedef doğrultusunda hareket ediyoruz. Böylece depreme daha dayanıklı alanlar oluşturuyoruz. Deprem bölgesine toplamda 650 bin konut inşa edilecek. Bunun 300 binden fazlasını bir yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Kahramanmaraş’a 72 bin 257 konut ve 30 bin 310 köy evi inşa edilecek. İnşallah Ekim - Kasım aylarında kalıcı konutlar hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacak” dedi.

Kahramanmaraş, Türkiye Yüzyılı’nda Yükselecek

Kahramanmaraş’ın Türkiye Yüzyılı’nda kardeşlik ve dayanışma içerisinde yükseleceğini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Şehirlerimizin inşasında her adımımızı o şehrin kültürüne, sanatına, tarihi dokusuna, sosyal yapısına ve demografisine göre atıyoruz. Kahramanmaraş, depremin merkez üssü olarak hafızalarda kalmış olsa da yeniden ayağa kaldırmaya dönük çalışmalarımızda afet sonrası kalkınmanın merkez üssü olarak da yerini alacaktır. Kahramanlık unvanıyla şereflendirilmiş olan bu kadim şehir, Türkiye Yüzyılı’nda bir kez daha kardeşlik ve dayanışma içerisinde yükselecektir” diye konuştu.