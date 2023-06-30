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Başkan Güngör, ‘Yerinde dönüşümle ilgili bakanlığımızla iş birliği içerisinde çalışıyoruz’

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı makamında ağırlayan Başkan Hayrettin Güngör, şehirde yürütülen ve planlanan çalışmalara ilişkin bilgiler aktardı.

Başkan Güngör, ‘Yerinde dönüşümle ilgili bakanlığımızla iş birliği içerisinde çalışıyoruz’

Başkan Güngör, ‘Yerinde dönüşümle ilgili bakanlığımızla iş birliği içerisinde çalışıyoruz’

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı makamında ağırlayan Başkan Hayrettin Güngör, şehirde yürütülen ve planlanan çalışmalara ilişkin bilgiler aktardı.

30 Haziran 2023 Cuma 11:05

Başkan Güngör, yerinde dönüşüm için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliği içerisinde çalışıldığını ifade etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere şehre gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı makamında ağırladı. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri ve İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı ziyarette Başkan Hayrettin Güngör, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyete; şehirde altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan barınmaya, sosyal yardımdan geçici konaklama merkezlerine, kentsel dönüşümden kalıcı konutlara tüm alanlarda yürütülen ve planlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler aktardı.

Şehrimizi Daha Güçlü Bir Şekilde Ayağa Kaldıracağız

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; “Deprem sonrası alandaki çalışmaları yerinde incelemek ve bir dizi ziyarette bulunmak üzere şehrimize gelen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ı misafir ettik. Şehrimizde yürütülen ve planlanan çalışmalara ilişkin Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza bilgiler aktardık. Şehrimize gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Sayın Cevdet Yılmaz’a teşekkür ediyoruz. Bakanlıklarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, milletvekillerimiz ve tüm paydaşlarımızla şehrimizi daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Şehrimiz genelinde gerek kalıcı konutlar gerekse köy evlerinin bir yandan yapımları bir yandan da ihaleleri gerçekleştiriliyor. Şehir merkezimizde de yerinde dönüşümle ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla ortak hareket ediyoruz. Kahramanmaraş’ımız için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu süreçte bizlere destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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Başkan Güngör‘Yerinde Dönüşümle Ilgili Bakanlığımızla Iş Birliği Içerisinde çalışıyoruz’
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