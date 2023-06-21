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Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı Kahramanmaraş’ta!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve ses sanatçıları deprem bölgesinde çocukların gönüllerine dokundu.

Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı Kahramanmaraş’ta!

Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı Kahramanmaraş’ta!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve ses sanatçıları deprem bölgesinde çocukların gönüllerine dokundu.

21 Haziran 2023 Çarşamba 15:30

İletişim Başkanlığı ekipleri, Kültür Bakanlığı ses sanatçısı ve TRT TV programcısı Züleyha Ortak önderliğinde Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesi Beyoğlu ve Şekeroba mahallelerinde yer alan konteyner kentlerdeki aileleri ziyaret etti.

Bayrama sayılı günler kala, ekipler İletişim Başkanlığı ile Tuzla Belediyesi’nin hazırlamış olduğu bayramlık hediyeleri depremzede aileler ile çocuklarına hediye etti.

Kültür Bakanlığı ses sanatçısı Züleyha Ortak, bisiklete binerken ayağı kırılan depremzede bir çocuğu konteyner kentte ziyaret ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.

Ayağı kırılan çocuğun “ben de herkes gibi dışarı çıkıp hediye almak istiyorum, ama ayağım buna engel” diyen çocuğun durumunu öğrenen Züleyha Ortak, o halde biz gideriz diyerek, çocuğu konteynerde ziyaret etti.

Türkoğlu ilçesi Şekeroba mahallesinde bulunan konteyner kente temmuz ayında da geleceğini söz veren Ortak, İletişim Başkanlığının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamları ile kapıları çalarak, güler yüzle hal hatır sormasının ardından hediyeleri depremzedelere takdim etmesi, büyük takdir topladı.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise, ses sanatçılarına ve İletişim Başkanlığına teşekkür ettiler.

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Cumhurbaşkanlığı Iletişim Başkanlığı Kahramanmaraş’ta!
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