Deva Partisi'nden Rektör İsmail Bakan'a Ziyaret

Ziyarette Deva Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Salih Dökme, Onikişubat İlçe Başkanı Hakan Dedeoğlu, İl Başkan Yardımcılarından Av.Fatma Erdeve,Taner Barışık ve Veysel Dedeoğlu da hazır bulundu.

Deva Partisi Eylem Palanlarını Rektör Prof. Dr. İsmail BAKAN'A takdim eden Deva Partisi İl Başkanı Uzm. Dr. İrfan Karatutlu, sözlerine Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail BAKAN'A görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başladı. Deva Partisi İl Başkanı Uzm. Dr. İrfan Karatutlu: "Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, şehrimiz için iyi bir marka olacaktır. Özellikle sayın hocamız şehrimiz için bir kazanımdır. İstiklal Üniversitesi'nin akademik çalışmalarla ve bilimle entegre olmuş bir üniversite olacağını temenni ediyoruz." dedi.

Sohbet havasında geçen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail BAKAN ise Deva Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Uzm.Dr.İrfan Karatutlu ve il yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.