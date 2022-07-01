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Doğukent yüzme havuzu inşaat çalışmaları hız kazandı

Doğukent mahallesinde inşaatına başlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projesinde inşaat çalışmaları hız kazandı.

Doğukent yüzme havuzu inşaat çalışmaları hız kazandı

Doğukent yüzme havuzu inşaat çalışmaları hız kazandı

Doğukent mahallesinde inşaatına başlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projesinde inşaat çalışmaları hız kazandı.

01 Temmuz 2022 Cuma 10:53
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Dulkadiroğlu Belediyesi’nin prestij projeleri arasında yer alan Doğukent Yüzme Spor Kompleksi, tamamlandığında bölgenin en büyüğü olacak.

Pandemi süreci ve artan inşaat maliyetleri nedeniyle inşaat çalışmaları yavaşlayan projede, çalışmalar yeniden hız kazandı.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, projenin tamamlandığında Dulkadiroğlu’na değer katacağını söyledi.

Bölgenin böyle büyük sosyal projelere ihtiyacı olduğunu dile getiren Başkan Okay, değerlendirmesinde şunları söyledi: “Doğukent mahallemizde inşa ettiğimiz ve tüm şehrimize hizmet verecek kapasiteye sahip olan Doğukent Yüzme Spor Kompleksi projemizde inşaat çalışmalarını hızlandırdık. Pandemi süreci ve artan inşaat maliyetleri nedeniyle inşaat çalışmalarında bir yavaşlama söz konusuydu. Çok şükür bunları aştık ve projemizi hızlandırdık. Ekiplerimiz şuanda gerekli çalışmaları yapmaktalar. Bu proje tamamlandığında Kahramanmaraş’a hitap edecek potansiyele ve kapasiteye sahip olacaktır. İçerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, küçük bir havuz, fitness salonu, dinlenme alanları, sosyal alanlar ve etkinlik alanları yer alacak.”
 

Anahtar Kelimeler:
Doğukent Yüzme Havuzu Inşaat çalışmaları Hız Kazandı
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