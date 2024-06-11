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Dr. Karatutlu, depremzedenin sorunlarını meclis gündemine taşıdı

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, rezerv alanlarının içinde kalan esnafa dükkanlarını boşaltmaları için 15 günlük süre verildiğini, KOSGEB kredilerinin açılmadığını, yıkılan evlerin yapımının aksadığını belirterek, Kahramanmaraşlıların endişeli ve kızgın olduğunu söyledi.

Dr. Karatutlu, depremzedenin sorunlarını meclis gündemine taşıdı

Dr. Karatutlu, depremzedenin sorunlarını meclis gündemine taşıdı

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, rezerv alanlarının içinde kalan esnafa dükkanlarını boşaltmaları için 15 günlük süre verildiğini, KOSGEB kredilerinin açılmadığını, yıkılan evlerin yapımının aksadığını belirterek, Kahramanmaraşlıların endişeli ve kızgın olduğunu söyledi.

11 Haziran 2024 Salı 14:49

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Kahramanmaraşlıların endişelerini Meclis kürsüsünde anlattı. Hükümetin depremzedelere yapımını vaat ettiği TOKİ konutlarının halkla yapılan sözleşmelerinde herhangi bir fiyat yazılmadığına dikkat çeken Karatutlu, bu durumun vatandaşı tedirgin ettiğini dile getirdi.

ESNAF MAĞDUR
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ilan ettiği rezerv alanlarının içinde kalan esnafa dükkanlarını boşaltmaları için 15 günlük süre verildiğini ifade eden Karatutlu, “Bölgede rezerv alan ilanında sıkıntılar vardır. Son olarak Kahramanmaraş, Derepazarı ve Kıbrıs meydanında 300-400 iş yeri rezerv alanına alınmış, esnafa yirmi-yirmi beş gün içinde bölgeyi boşaltmaları tebliğ edilmiştir, vatandaş mağdurdur” diye konuştu.

VATANDAŞ KIZGIN
KOSGEB kredilerinin açılmadığını, yıkılan evlerin yapımının aksadığını ifade eden Karatutlu, vatandaşın kızgın olduğunu belirterek, “Esnafın beklediği KOSGEB kredileri aylardır bir türlü açılmamıştır ve vatandaş beklemededir. Kahramanmaraş'ta Karadut, Berit, Kazanlıpınar mahallelerinde yıkılan köyevleri yapımında aksaklıklar had safhadadır, vatandaş kızgındır” dedi.

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