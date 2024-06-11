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Dulkadiroğlu Belediyesi’nden Elmalar Mahallesinin Ulaşımını Rahatlatacak Yol

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, seçim sürecinde vatandaşlara vaat ettiği hizmetleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nden Elmalar Mahallesinin Ulaşımını Rahatlatacak Yol

Dulkadiroğlu Belediyesi’nden Elmalar Mahallesinin Ulaşımını Rahatlatacak Yol

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, seçim sürecinde vatandaşlara vaat ettiği hizmetleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

11 Haziran 2024 Salı 14:56

Bu vaatlerden biri de Elmalar Mahallesi’nin alternatif ulaşımı içindi. Erkenez Çayı’nı takip eden yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda olan bu yolun yapımı için belediye ekipleri yoğun bir çalışma yürüttü.

Kurban Bayramı dolayısıyla Elmalar Mahallesi'nde artan trafik yoğunluğunu dikkate alan ekipler, çalışmalarını hızla tamamlayarak yolu trafiğe açtı.

Bu yeni yol sayesinde Elmalar Mahallesi'nde trafik akışının rahatlaması ve bayram süresince yaşanan yoğunluğun büyük ölçüde azalması hedefleniyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Resul Arslanhan, yapımı tamamlanan yolda incelemelerde bulunarak bilgiler verdi. Arslanhan, açıklamasında şunları ifade etti: “Seçim sürecinde verdiğimiz tüm vaatleri bir bir yerine getirmeye devam ediyoruz. Özellikle Elmalar Mahallesi gibi yoğun trafik sorunu yaşayan bölgelerimizde hızlı çözümler üretmek için çalışıyoruz. Tüm mahallelerimizin sorunlarını çözüme kavuşturacağız. Ekiplerimiz gece gündüz demeden, özveriyle çalışmaktadır. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, ihmal edilen tüm alanlarımızı ihya edeceğiz,” dedi.

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Dulkadiroğlu Belediyesi’nden Elmalar Mahallesinin Ulaşımını Rahatlatacak Yol
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