Duayen Gazeteciler Gençlere Altın Değerinde Bilgiler Aktardı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Genç Maraş mottosuyla hayata geçirilen “Kampüs Fest” ikinci gününde de çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında usta gazeteciler Zafer Şahin, Hüseyin Taha Karagöz ve Cüneyt Polat gençlerle bir araya geldi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe gençler yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte duayen gazeteciler; sosyal medya kullanımı, dezenformasyonla mücadele ve yeni nesil gazetecilik ile ilgili çeşitli bilgiler aktardı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Gençlerle Bir Araya Gelmek Heyecan Vericiydi

Program sonrası açıklamalarda bulunan Gazeteci Hüseyin Taha Karagöz, “Bizim açımızdan son derece güzel ve verimli bir etkinlik oldu. Gençlerle bir araya gelmek heyecan vericiydi. Genelde soruları ben sorarım ama bugün gençler sordu biz cevapladık. Çok memnun kaldık. Kahramanmaraş’a gelmek, gençlerle buluşmak mutluluk vericiydi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.

Diğer Belediyelere Örnek Olacak Bir Festival

Gazeteci Cüneyt Polat, “Çok güzel bir organizasyonda gençlerle bir araya geldik. Gençlerle bir araya gelmek bizleri son derece mutlu etti. Umarım bu güzel festival diğer belediyelere de örnek olur. Ben genel olarak yerel yönetimlerin özellikle gençlerin kabiliyetlerini geliştirebileceği etkinliklere yoğunlaşması gerektiğini düşünüyorum. Gördüğümüz kadarıyla Kahramanmaraş’ta da bu sağlanmış. Kahramanmaraş gerçekten İstiklal Madalyasıyla, her biri kahraman olan tüm ferdiyle çok güzel bir şehir. Festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gençlerden Başkan Güngör’e Teşekkür

Etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten Sümeyye Sevde Debre, “Kampüsümüzde iki gündür çok güzel şenlikler düzenleniyor. İki gündür eğlenceyi dibine kadar yaşıyoruz diyebilirim. Gençler olarak bizler çok memnunuz. İki gündür birbirinden ünlü isimler üniversitemizde konferans düzenliyor. Bu etkinliklerin kişisel gelişimimize ve sosyalleşmemize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” dedi. Muhammet Emin Çiftaslan ise, “Kampüs Fest kapsamında birbirinden ünlü isimleri burada canlı olarak görme fırsatımız oldu. Ünlü isimlerin hayat tecrübelerini dinledik. Festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Genç Dostu Başkan

Diğer bir katılımcı Mustafa Terli, “Sütçü İmam Üniversitesi’nde Türkçe Öğretmenliği bölümünde ikinci sınıf öğrencisiyim. Düzenlenen etkinliklerde ünlü isimlerle bir araya geliyoruz, hayat hikâyelerini dinliyoruz ve sorularımıza cevap arıyoruz. Ünlü isimlerin tecrübelerinden yararlanıyoruz. Bu güzel festivali bizlerle buluşturan genç dostu Hayrettin Güngör Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti.

Ünlü İsimlerle Bir Araya Geliyoruz

Festival kapsamında düzenlenen konferansların çok verimli olduğunu belirten Ayşenur Bağrıaçık, “Kahramanmaraşlıyım. Büyükşehir Belediyemiz tarafından şehrimizde özellikle gençlere yönelik çok güzel etkinlikler gerçekleştiriliyor. Kampüs Fest de bunlardan bir tanesi. Festival kapsamında birbirinden ünlü isimlerle bir araya geliyoruz. Televizyonda, sosyal medyada gördüğümüz kişilerle yüz yüze görüşmek, onların tecrübelerinden yararlanmak bizim için de çok verimli oldu. Her zaman gençlerin yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.