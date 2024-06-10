Dulkadiroğlu Belediyesi icraatlarını anlattı!

İhmal edilen Dulkadiroğlu'nu ihya etmek için kolları sıvadıklarını dile getiren Başkan Akpınar, “Dulkadiroğlu ilçesi için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İlçemizin gelişimi ve halkımızın refahı için birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Altyapıdan sosyal yaşama, çevre düzenlemesinden ulaşıma kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyoruz. Yenilikçi yaklaşımlarımız ve vatandaşlarımızla iş birliği içinde yürüttüğümüz çalışmalarla Dulkadiroğlu'nu daha yaşanabilir, metropol bir ilçe haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

Başkan Akpınar, 2 aylık hizmet sürecini şu satır başları altında değerlendirdi:



DULKADİROĞLU’NU BİRLİKTE İHYA EDECEĞİZ DEDİK



“Vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek, çözüm yollarını birlikte belirlemek ve değerlendirmek bizlerin asli görevidir. Yoğun mesai tempomuzun dışında kalan tüm vakitlerimizi vatandaşlarımızla birlikte geçiriyoruz. Seçim sürecinde vatandaşlarımızla sürekli iletişim halinde olacağımızı ve onların yanında olacağımızı taahhüt etmiştik. Bu bağlamda, vatandaşlarımızın taleplerini, ihtiyaçlarını ve önerilerini dinleyerek, her adımda onların görüşlerine başvurmaya büyük önem veriyoruz. Vatandaşlarımızla el ele vererek, onların katkı ve destekleriyle daha güçlü ve daha güzel bir geleceğe doğru ilerleyebiliriz.”

DAHA İYİ BİR DULKADİROĞLU İÇİN VATANDAŞLARIMIZIN DA KATILDIĞI DANIŞMA MECLİSİMİZİ KURDUK VE İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİK



“Vatandaşların sorunlarını, ihtiyaçlarını ve önerilerini dinleyerek belediye hizmetlerini daha etkin sunmak amacıyla Dulkadiroğlu Belediyesi Danışma Meclisini kurduk. Halkın belediye yönetimine katılımını teşvik ederek, karar alma süreçlerinde şeffaflık ve demokratik değerleri güçlendirmeyi hedefliyoruz. Meclis, toplumun farklı kesimlerinden temsilcilerle çalışarak, sorunlara hızlı ve etkili çözümler üretir, iletişimi güçlendirir ve hizmet kalitesini artıracak.”



İSRAFI ÖNLEDİK, MİLLETİN OLANI MİLLETE HARCAMA ADINA ÇALIŞMALAR YAPTIK



“Göreve gelir gelmez, hizmetlerimizi aksatmadan israfı önlemek için çeşitli tedbirler aldık. Bu tedbirlerin başında, kiralık araçlarla ilgili yaptığımız düzenleme gelmektedir. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz araç havuzu sayesinde, ekonomik açıdan büyük bir tasarruf sağladık. Yakıt tasarrufu, ihtiyaç dışı araçlar ve kaynaklarımızı daha verimli kullanma imkanı elde ettik. Bu sistem, hem maliyetleri düşürerek hem de hizmet kalitesini artırarak belediyemize önemli katkılar sağlamıştır.”

SORUN DEĞİL ÇÖZÜM ÜRETTİK. GÖREVE GELİR GELMEZ GÜÇLENDİRME RUHSATLARINI VERDİK

“Tüm belediyelerden önce, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz, deprem bölgesindeki güçlendirme ruhsatlarıyla ilgili hızlı ve etkin bir çalışma yaparak vatandaşlarımızın mağduriyetini giderdi. Bu önemli adım, deprem sonrası ortaya çıkan büyük bir sorunun çözümünü sağlarken, vatandaşlarımızın güvenli ve sağlam yapılarda yaşamalarını mümkün kıldı. Müdürlüğümüz, deprem bölgesindeki güçlendirme çalışmalarını hızlandırarak, bölge halkının güvenliği ve huzuru için gerekli tüm düzenlemeleri hayata geçirdi.”

DULKADİROĞLU’NDA SORUN KALMASIN DEDİK VE 105 MAHALLE MUHTARIMIZLA HİZMET ÇALIŞTAYI YAPTIK



“105 mahallemizin muhtarlarını bir araya getirdiğimiz hizmet çalıştayını başarıyla gerçekleştirdik. Belediye meclis üyelerimizin de katkılarıyla, mahallelerimizin sorunlarını ve çözüm yollarını detaylı bir şekilde ele aldık. Bu çalıştayda, sorunların çözümünü hızlandırmak için meclis üyelerimize çeşitli görevler verdik. Böylece, mahallelerimizin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin bir şekilde yanıt verebilmeyi amaçlıyoruz. Bu ortak çaba, mahallelerimizin gelişimine önemli katkılar sağlayacak.”



VATANDAŞLARIMIZ İLE BİRİMLERİMİZ ARASINDA DAHA HIZLI VE KOLAY İLETİŞİMİ SAĞLADIK



“Vatandaşlarımızla daha iyi iletişim kurmak adına çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Çağrı merkezimiz, beyaz masamız ve mesaj sistemimize sosyal medya iletişimini de ekleyerek, vatandaşlarımızın taleplerini daha rahat, kolay ve hızlı bir şekilde ilgili birimlere iletmelerini sağladık. Ayrıca, tüm bu sistemleri tek bir çatı altında toplayarak iletişimi daha da kolaylaştıracak yeni bir sistem üzerinde çalışmaktayız. Bu adımlar, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermemizi mümkün kılacak.”



SAHA EKİPLERİMİZ 7 GÜN, 24 SAAT ESASLI ÇALIŞMAKTADIR



“Fen İşleri Müdürlüğümüz, Park ve Bahçe Müdürlüğümüz, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz, 105 mahallemizde 24 saat esaslı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu ekiplerimiz, mahallelerimizin altyapı sorunlarını çözüyor, park ve yeşil alanları güzelleştiriyor, çevreyi koruma ve temiz tutma çalışmalarını yürütüyor ve sosyal-kültürel faaliyetlerle halkımızın yaşam kalitesini artırıyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına en hızlı şekilde yanıt vermek ve mahallelerimizi daha yaşanabilir kılmak için gece gündüz demeden özveriyle çalışıyoruz. Bu koordineli çabalarımız, Dulkadiroğlu'nun her köşesinde hissedilen olumlu değişimleri beraberinde getiriyor. Tüm bu çalışmalarımızı sosyal medyalarımızdan ve resmi web sayfamızdan anlık olarak paylaşıyoruz.”

HER AÇIDAN GÜÇLÜ BİR DULKADİROĞLU İÇİN PROJE EKİBİMİZ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

“Proje ekiplerimiz, büyük bir özveri ve titizlikle çalışarak çok güzel projeler hazırlıyorlar. Yakında, Dulkadiroğlu'muz tarım ve hayvancılık alanında Türkiye'de ilk olarak büyük projelerin başladığına şahit olacak. Bu projeler, bölgenin tarımsal ve hayvansal potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Geliştirilen yenilikçi yaklaşımlar ve modern teknolojilerle desteklenen bu projeler, sadece yerel ekonomiyi güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda bölge halkının refahını artıracak. Dulkadiroğlu, tarım ve hayvancılık alanında Türkiye'nin öncüsü olmaya hazırlanıyor.”

DULKADİROĞLU’NA YAPILAN TÜM PROJELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ



“Çağlayancerit yolunun karayolları ihalesi gerçekleşti ve 1. etap yol çalışması 17 km olarak belirlendi, ayrıca 5.5 km'lik Toki yol bağlantısıyla birlikte 300 gün içinde tamamlanacak. Doğukent, Güneşevlerve Güneşli Kocabaş konağı rezerv alanı, TOKİ tarafından 1 yıl içinde teslim edilecek. Bu projeler, ilçemizin modernizasyonu ve kentsel dönüşümünde önemli bir adımı temsil etmektedir.Vatandaşlarımız adına, Dulkadiroğlu ilçesine yapılan tüm projelerin takipçisi olacağımızı da belirtmek isteriz. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak, ilçemizin kalkınması ve yaşam kalitesinin artırılması için gerçekleştirilen her adımda vatandaşlarımızın yanında olacağız. Bu projelerin etkilerini yakından izleyerek, halkımızın taleplerini ve beklentilerini dikkate alarak sürecin en iyi şekilde yönetilmesini sağlayacağız. Çünkü bizim için vatandaşlarımızın memnuniyeti ve refahı her zaman önceliklidir.”