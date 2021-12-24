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Dulkadiroğlu’nda 3 Yeni Köprü Ulaşımı Kolaylaştıracak

Büyükşehir Belediyesi tarafından Dulkadiroğlu’nun Yusufhacılı Mahallesi’ndeki eski köprünün yerine inşa edilen çift şeritli yeni köprü tamamlanarak trafiğe açıldı. Program kapsamında Peynirdere ve Bulanık mahallelerinde inşa edilecek yeni köprüler de ulaşımı kolaylaştıracak.

Dulkadiroğlu’nda 3 Yeni Köprü Ulaşımı Kolaylaştıracak

Dulkadiroğlu’nda 3 Yeni Köprü Ulaşımı Kolaylaştıracak

Büyükşehir Belediyesi tarafından Dulkadiroğlu’nun Yusufhacılı Mahallesi’ndeki eski köprünün yerine inşa edilen çift şeritli yeni köprü tamamlanarak trafiğe açıldı. Program kapsamında Peynirdere ve Bulanık mahallelerinde inşa edilecek yeni köprüler de ulaşımı kolaylaştıracak.

24 Aralık 2021 Cuma 09:47
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bir süre önce Dulkadiroğlu ilçesinin kırsal mahallelerinden Yusufhacılı’da başlatılan köprü yenileme çalışmaları tamamlandı. Mahallenin ana girişi olarak kullanılan ve darlığı sebebiyle aksamalara sebebiyet veren 5 metrelik köprü iki kat genişletildi. Köprüye ulaşım sağlayan virajlı bağlantı yolunda da genişletme ve zemin iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilirken, ulaşım daha güvenli hale geldi.

2 Köprü Daha Çift Şerit Olacak

Yusufhacılı Mahallesi ile aynı bölgede yer alan Peynirdere Mahallesi’nde ise eski köprünün yerini çift şeritli yeni köprü alacak. Betonarme uygulamaların başladığı 4,5 metrelik köprü, 10 metreye genişletilecek ve yerden 1,5 metre yükseltilecek. Bulanık Mahallesi’nde de yol kotu sorunu olan ve ani düşüşleri sebebiyle araçların görüş mesafesini daraltarak aksamalara sebebiyet veren eski köprü yenilenecek. Yeni yapılacak köprünün genişliğinin 10 metre olması planlanırken, çalışmalara kısa süre içerisinde başlanacak.

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Dulkadiroğlu’nda 3 Yeni Köprü Ulaşımı Kolaylaştıracak
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