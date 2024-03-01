Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Berat Kandili Mesajı!
Başkan Okay’dan Berat Kandili Mesajı!
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Kapıçam Mezarlığı’nı Ziyaret Etti
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar...
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan Kurtuluş Mesajı
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan...
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık bize hem acıyı hem de gururu yaşatacak”
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık...

Dulkadiroğlu’nda budanan ağaçlar sosyal yardıma dönüşüyor!

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi, park ve bahçelerden budama sonucu elde ettiği odunları ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

Dulkadiroğlu’nda budanan ağaçlar sosyal yardıma dönüşüyor!

Dulkadiroğlu’nda budanan ağaçlar sosyal yardıma dönüşüyor!

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi, park ve bahçelerden budama sonucu elde ettiği odunları ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

01 Mart 2024 Cuma 13:12

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı park ve bahçe ekipleri, ilçe genelinde ağaç budama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında elde edilen ağaç parçaları ise, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak olarak dönüştürülüyor.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ekiplerin anlamlı bir geri dönüşüme imza attığını söyledi.


Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Ekiplerimizin yapmış olduğu bu çalışma neticesinde anlamlı bir sosyal yardım çalışmasına da imza atıyoruz. Burada elde edilen malzemeler anlamlı bir şekilde geri dönüşüme sunulmuş oluyor. Park ve bahçe ekiplerimiz, ilçe genelinde ağaç budama çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan odun parçaları, hem park ve bahçe malzemelerinin üretiminde kullanılıyor, hem de sosyal yardım amaçlı kullanılıyor. Dulkadiroğlu Kaymakamlığımıza bağlı Dulkadiroğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Ekiplerimiz, elde ettikleri odunları vatandaşın ısınmada kullanılacağı hale getiriyor. Bu işlemin ardından elde edilen malzemeler sosyal yardım ekiplerine teslim ediliyor. Ekipler sosyal incelemesini tamamlayarak tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine bunları ulaştırıyorlar. Bu kış günlerinde vatandaşlara bu hususta destek olmak bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak sosyal yardıma büyük önem veriyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak bizlerin asli görevidir. Bu hususta ekiplerimiz büyük bir çaba harcıyor. Bundan sonraki süreçte de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.”
 

Anahtar Kelimeler:
Dulkadiroğlu’nda Budanan Ağaçlar Sosyal Yardıma Dönüşüyor!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KSÜ’de Türk Dünyası Müzikleri Rüzgârı Esti
KSÜ’de Türk Dünyası Müzikleri Rüzgârı Esti
Fırat Görgel Ülkü Ocaklarını ziyaret etti!
Fırat Görgel Ülkü Ocaklarını ziyaret etti!
Kahramanmaraş'ta Ezgi Apartmanı Davası Başladı: İlk Duruşma 12 Saat Sürdü
Kahramanmaraş'ta Ezgi Apartmanı Davası Başladı: İlk Duruşma 12 Saat Sürdü
Fırat Görgel “İstişare kültürü en önemli yol haritamız olacak”
Fırat Görgel “İstişare kültürü en önemli yol haritamız olacak”
Başkan Okay, “Dulkadiroğlu’na hizmetimiz artarak devam edecek”
Başkan Okay, “Dulkadiroğlu’na hizmetimiz artarak devam edecek”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber