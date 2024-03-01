Dulkadiroğlu’nda budanan ağaçlar sosyal yardıma dönüşüyor!

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı park ve bahçe ekipleri, ilçe genelinde ağaç budama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında elde edilen ağaç parçaları ise, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak olarak dönüştürülüyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ekiplerin anlamlı bir geri dönüşüme imza attığını söyledi.



Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Ekiplerimizin yapmış olduğu bu çalışma neticesinde anlamlı bir sosyal yardım çalışmasına da imza atıyoruz. Burada elde edilen malzemeler anlamlı bir şekilde geri dönüşüme sunulmuş oluyor. Park ve bahçe ekiplerimiz, ilçe genelinde ağaç budama çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan odun parçaları, hem park ve bahçe malzemelerinin üretiminde kullanılıyor, hem de sosyal yardım amaçlı kullanılıyor. Dulkadiroğlu Kaymakamlığımıza bağlı Dulkadiroğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Ekiplerimiz, elde ettikleri odunları vatandaşın ısınmada kullanılacağı hale getiriyor. Bu işlemin ardından elde edilen malzemeler sosyal yardım ekiplerine teslim ediliyor. Ekipler sosyal incelemesini tamamlayarak tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine bunları ulaştırıyorlar. Bu kış günlerinde vatandaşlara bu hususta destek olmak bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak sosyal yardıma büyük önem veriyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak bizlerin asli görevidir. Bu hususta ekiplerimiz büyük bir çaba harcıyor. Bundan sonraki süreçte de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.”

