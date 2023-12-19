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Dulkadiroğlunda Kilit Parke Çalışmaları Devam Ediyor

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, muhtelif mahallelerde başlattığı kilit parke bakım ve tamirat çalışmalarını sürdürüyor.

Dulkadiroğlunda Kilit Parke Çalışmaları Devam Ediyor

Dulkadiroğlunda Kilit Parke Çalışmaları Devam Ediyor

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, muhtelif mahallelerde başlattığı kilit parke bakım ve tamirat çalışmalarını sürdürüyor.

19 Aralık 2023 Salı 10:22

Dulkadiroğlu Belediyesi, yıpranan yol ve kaldırımlarla ilgili çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Özellikle yıkım çalışmaları sonrasında yıpranan alanlarla ilgili çalışma yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, vatandaşların ulaşım konusunda mağduriyet yaşamaması adına çalıştıklarını bildirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Yaşamış olduğumuz asrın felaketinin izlerini silme adına ilçe genelinde yoğun bir çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde yapılan bina yıkımları, mevcut yol ve kaldırımlara büyük zarar vermektedir. Çalışmaların tamamlandığı alanlarda vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ekiplerimiz yoğun bir çalışma yapmaktadır. İlçemizin yeniden ayağa kalkması ve her açıdan eskisinden daha güzel olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

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Dulkadiroğlunda Kilit Parke Çalışmaları Devam Ediyor
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